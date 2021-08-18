МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было больше – Монастырский

Министр встретился со спортсменами-олимпийцами, представляющими подразделения системы МВД Украины, чтобы вручить им награды. Спортсмены получили ведомственные награды и нагрудные знаки МВД “За безопасность народа”, памятные и ценные подарки, а их тренеры – часы от МВД.

“Есть очень мало цифр и значений, увеличению которых радуются в нашей системе. Вот рост числа Олимпийских медалей – именно эта цифра. Вашими победами все это время жили многие украинские семьи, ваши достижения присваивали себе все. Каждая семья, каждый город, каждое учебное заведение, в котором вы учились, гордились вашими медалями”, – заявил министр.

Он пообещал обратиться к президенту с просьбой, “чтобы в Украине не закрылась ни одна спортивная школа, а только развивались возможности для наших спортсменов”.

Монастырский заявил, что в системе МВД будут значительно усилены внутриведомственные спортивные соревнования различного уровня. Особое внимание ведомство уделит реконструкции уже имеющихся и строящихся новых объектов спортивной инфраструктуры.

Сотрудники системы МВД завоевали в Токио девять олимпийских медалей. Пловец Михаил Романчук (серебро, бронза) – старший сержант Нацгвардии Украины, боксер Александр Хижняк (серебро) – инструктор спортивной команды Госпогранслужбы, каноистка Людмила Лузан (серебро, бронза) – младший сержант Нацгвардии, завоевавшие бронзу в синхронном плавании Марта Федина и Анастасия Савчук – участницы спортклуба Нацгвардии, борец вольного стиля Алла Черкасова (бронза) – инструктор Национальной гвардии, Елизавета Яхно и Анастасия Савчук (серебро в произвольной программе по синхронному плаванию) – служащие Нацгвардии, Владислава и Марина Алексеевы, Ксения Сидоренко, Алина Шинкаренко, (бронза за синхронное плавание, группа) – участницы ФСТ “Динамо”, Екатерина Резник – аспирантка Харьковского национального университета внутренних дел.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

—