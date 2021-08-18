 

“Перед детьми не стыдно?” Ирина Федишин в мини-бикини позировала на пляже сверху на муже

18.08.2021, 20:44, Новости дня
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“Наш медовый 15 год. Немного повеселились на фото…” – подписала снимки Федишин.

За полчаса пост певицы набрал почти 2 тыс. лайков.

“Медовый – вот и наслаждайтесь!” – прокомментировала снимки пользователь с ником _.lena._8_.

“Перед детьми не стыдно?” – возмутилась sveta_babina7.

“Завидую ему белой завистью…” – признался bondarenkovasilii2.

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A post shared by Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Контекст:

Федишин родилась 1 февраля 1987 года во Львове в семье музыканта Петра Федишина. Отец певицы, инженер по образованию, работал музыкантом и был против музыкальной карьеры дочери. Он мечтал, чтобы дочь стала шахматисткой, считая труд певицы очень сложным. 

В 2018 году певица принимала участие в проекте “Голос країни” на “1+1”, но покинула шоу до начала прямых эфиров. В 2021 году певица стала участницей проекта “Маска” на канале “Украина”.

Федишин с мужем воспитывают двоих сыновей – Юрия (2011) и Олега (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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