 

Стали известны темы переговоров Путина и Меркель

18.08.2021, 20:36, Разное
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Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в пятницу, 20 августа, обсудят международную повестку: в частности, происходящее в Афганистане, Белоруссии и на Украине.

Зайберт уточнил, что Меркель прилетит в Москву не только для переговоров с Путиным. По словам официального представителя немецкого правительства, канцлер Германии возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Из Москвы Меркель отправится в Киев. Там немецкий политик почтит память погибших в войне, а также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Переговоры запланированы на воскресенье, 22 августа.

Напомним, последний раз Меркель была в России в январе 2020 года. Она проводила переговоры с Путиным в Москве. Тогда главы государств обсуждали приостановку реализации проекта “Северный поток – 2”, кризис на Ближнем Востоке и ситуацию в Донбассе.

Ранее “Дни.ру” писали, что Ангела Меркель раскритиковала президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за мигрантов. Она заявила, что официальный Минск оказывает содействием нелегалам.



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