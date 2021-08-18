 

Рейтинг Байдена упал на фоне событий в Афганистане

18.08.2021, 20:36, Разное
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Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до самой низкой отметки с момента его инаугурации. Согласно данным Reuters и социологической службы Ipsos, еще 13 августа работой политика были довольны 53% совершеннолетних американцев, а сейчас – всего 46%.

Такое падение связывают с событиями в Южной Азии. Напомним, Байден решил вывести американских военных из Афганистана, после чего исламистское движение “Талибан”* начало наступление на Кабул. 15 августа стало известно, что талибы заняли столицу, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Бывший лидер США Дональд Трамп считает, что Джо Байден должен уйти в отставку, поскольку тот подверг Америку унижению. В эфире телеканала
Fox News предприниматель заявил, что случившееся в Афганистане десятилетия будет влиять на международные отношения.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Джо Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана. Хозяин Белого дома считает, что Вашингтон добился свой цели. По словам американского лидера, перед военной миссией стояла задача не допустить терактов на территории США.

* Террористическая организация, запрещенная в России



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