 

Мнение: Развелось блогеров

18.08.2021, 20:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Развелось блогеров

Большинство россиян (80%) готовы бросить работу, чтобы начать работать блогерами. Это следует из результатов исследования платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства Research Me, с которыми ознакомился ТАСС.
"Среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально – 80% высказали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером. Больше половины из них – россияне от 16 до 24 лет, две трети из которых – женщины (73%). Интересно, что среди опрошенных россиян положительно высказались в пользу профессии блогера – респонденты старше 45 лет – перспективу перед другими профессиями в этом увидели более 30%. Мужчин из них – больше половины (55%)", – говорится в исследовании.
Кроме того, более 80% опрошенных, которые никогда не вели блоги, готовы пройти дополнительное обучение, чтобы профессионально зарабатывать на этом. 50% респондентов считают, что им не хватает знаний о трендах на рынке соцсетей для ведения блога, 44% сообщили, что не умеют создавать контент, 40% отметили у себя отсутствие навыков копирайтинга, 35% россиян сообщили о недостатке дисциплины для ведения собственного блога.

Согласно данным опроса, 39% опрошенных хотели бы зарабатывать на ведении блога не менее 100 тыс. рублей в месяц, 26% – 200 тыс. рублей, 25% – от 500 тыс. до 1 млн рублей. 10% считают, что на блоге достаточно зарабатывать 50 тыс. рублей. Среди опрошенных россиян, которые профессионально занимаются блогерством 35% входят в возрастную группу от 25 до 34 лет, 25% – от 35 до 44 лет – 25%, 16% – молодежь до 24 лет.
Среди тех, кто уже профессионально ведут блоги 70% совмещают это занятие с основной работой, в то время как для 30% это источник заработка. 22% тех, кто совмещает ведение блога с основной работой заняты в сфере торговли, 11% – в сфере транспорта, 10% имеют собственный бизнес, еще 10% работают в сфере обслуживания, 9% работают в госучреждениях, 3% – в сфере медицины и еще 3% – в IT-сфере. Из них 28% высказались против совмещения блогерства с основной работой и хотели бы полностью переключиться на развитие личных соцсетей. В то время как 72% респондентов не готовы к таким переменам.
Москва (26%), Екатеринбург (9%) и Санкт-Петербург (6%) вошли в топ-3 городов с самым большим количеством блогеров.

Платформа по работе с блогерами Perfluence и аналитическое агентство Research Me провели исследование, чтобы узнать отношение россиян к профессии блогера. В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 16 до 55 лет.

https://tass.ru/obschestvo/12158237 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Скандалы: Друзь ответит на вопросы о школьницах

30.04 / Мнение: “Ради лучшего мира”

17.12 / Симптомы депрессии увеличивают риск инфарктов и инсультов

08.08 / Мнение: Как сестры…

23.10 / Мнение: О незамутнённом поколении, сбросившем маски

11.08 / Медики: Имбирный чай увеличивает продолжительность жизни

01.08 / Личное: Как складывается жизнь  

04.11 / Квашенная капуста «убивает» коронавирус?

22.03 / Мнение: Письмо: “Ночью так не казалось”

08.09 / Мнение: Пашаев посадил Ефремова на 8 лет! А мог бы на 6 или меньше…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика