Мнение: Высший детский сад, сдача ЕГЭ в 8 лет и кто должен учить учиться

1. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, зачем нужно 11-17 лет мариновать детей и молодёжь за школьными и вузовскими партами? Ведь всю стандартную программу можно усвоить и за гораздо более короткий срок — особенно если речь идёт про способных детей, которые сейчас вынуждены тратить время на совместную деградацию с ленивыми, запущенными или неспособными.

По мнению читателя vasloh, дело тут вовсе не в образовании, а в том, чтобы принудительно огородить буйную молодёжь в специальном загончике, где под присмотром учителей она будет мирно пастись, не мешая взрослым людям заниматься их взрослыми делами:

https://olegmakarenko.ru/2202882.html?thread=815746306#t815746306

Основная цель школьного и последующего образования, равно как и дополнительного — законодательно заставить молодежь тратить время сравнительно безопасным для себя и общества способом. Пусть молодые раздолбаи лучше проскучают в классах, спортзалах и аудиториях положенное время, чем просидят часть его на корточках в поиске идей, как повеселее убить время, а вторую часть — реализовывая возникшие идеи. Прочие цели в общеобразовательной школе второстепенны, хотя сам факт, что выпускники должны уметь читать, писать и считать не оспаривается никем — но на это бы хватило гораздо меньше одиннадцати лет.

Поэтому массовое среднее и даже отчасти высшее образование во всем мире (за исключением особых случаев) — это что-то вроде детского сада. Не зря сейчас куча новостей типа «в Финляндии дети учатся без парт, в круглых классах, и ДЗ им не задают — как это круто!». Да, для детского сада это круто.

А реальное профессиональное образование приобретается лишь процентов на 20% в вузах, но большей частью на базе производств. Устроился — научили — приносишь пользу. Поэтому профессиональное образование на мой взгляд должно быть таким: организации, которые хотят иметь специалистов, присылают своих стажеров на вечерние курсы для получения теоретических знаний, а днем ходят за специалистом, который делает свою обычную работу, но в этом случае еще и немного объясняет, что он делает и зачем. То есть, за профобразование платит организация.

2. Интересно, что скажут на эту новость противники ЕГЭ, ругающие формат тестового экзамена как якобы непригодный. Оказывается, ЕГЭ вполне способны сдавать даже 8-летние дети:

https://lenta.ru/news/2021/08/17/alisa/

Российская школьница Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ), не поступила на бюджетное отделение факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. Об этом свидетельствуют приказы о зачислении, опубликованные на сайте центральной приемной комиссии вуза.

26 июля отец Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что Алиса успешно завершила экзамены в МГУ, набрав 48 баллов. Также он отметил, что семья готова оплачивать обучение девочки по контракту, поскольку ее поступление на бюджет изначально было под вопросом.

Как стало известно «Ленте.ру», в семь лет девочка получила аттестат за 9-й класс, после чего сдала экзамены за 11-й класс. Чтобы успешно написать ЕГЭ, она прошла всю образовательную программу.

Впрочем, гораздо интереснее в этой новости то, что всю школьную программу, в принципе, можно пройти за пару лет.

3. Читатели спорят о том, должны ли вузы давать конкретные практически востребованные знания и навыки, или же их основная цель – «научить мыслить», «научить учиться»:

https://olegmakarenko.ru/2202882.html?thread=815733762#t815733762

t72g: Образование – не просто получение знаний и навыков. Это формирование образа мыслей, можно сказать – переформатирование мозгов. Лично мне в инженерном ВУЗе дали мало знаний и навыков, пригодившихся в последующей работе по специальности, но научили рассматривать проблемы с инженерной точки зрения и решать их исходя из этого видения. А знания… Есть справочники, техническая документация, опыт старших товарищей.

cashbonus: Лично у меня в технических вузах была ровно противоположная картина, давали просто сухие устаревшие знания. В духе прочитали методичку по плаванию и швырнули в пруд. Никаких навыков более высокого порядка (ака «школа») не прививалось.

В итоге, время в вузе расценивается как бездарно потраченное, ибо, как вы верно заметили, есть справочники, техническая документация, опыт старших товарищей, а всему остальному пришлось учиться в других местах.

Вообще говоря, непонятно, что мешает учить детей учиться ещё в школе. Навык чтения энциклопедий и справочников не такой уж сложный, равно как и процедура записи на какие-нибудь курсы или мастер-классы.

Трём базовым, необходимым для самообразования навыкам – чтению, письму и арифметике – в наших школах учат на удивление неплохо. Другим двум важным навыкам – тайм-менеджменту и общению – не учат, однако сам школьный распорядок прививает детям некие крохи знаний в этих дисциплинах.