 

ООН сообщила о переводе сотрудников из Кабула в Алма-Ату

18.08.2021, 20:20, Новости дня
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Порядка 100 сотрудников ООН решили перевести из Кабула в Алма-Ату по соображениям безопасности, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Группа сотрудников ООН едет сегодня из Кабула в Алма-Ату, Казахстан, где они продолжат свою работу удаленно», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

Он пояснил, что в Алма-Ате останутся работать порядка 100 сотрудников ООН из Афганистана. Они смогут вернуться обратно, когда позволят условия.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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