Посольство США прокомментировало задержание в российском аэропорту американца

Посольство США знает о сообщениях про задержание гражданина этой страны в Москве, сказал представитель американской дипмиссии.

«Мы видели сообщения о задержании гражданина США. По соображениям конфиденциальности мы не можем дать больше никаких комментариев», – отметил собеседник агентства, передает РИА «Новости».

Уточняется, что во вторник пожилой американец, перевозивший в багаже марихуану, был задержан в столичном аэропорту Шереметьево.