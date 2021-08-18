 

Посольство США прокомментировало задержание в российском аэропорту американца

18.08.2021, 20:20, Новости дня
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Посольство США знает о сообщениях про задержание гражданина этой страны в Москве, сказал представитель американской дипмиссии.

«Мы видели сообщения о задержании гражданина США. По соображениям конфиденциальности мы не можем дать больше никаких комментариев», – отметил собеседник агентства, передает РИА «Новости».

Уточняется, что во вторник пожилой американец, перевозивший в багаже марихуану, был задержан в столичном аэропорту Шереметьево.



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