Посольство США прокомментировало задержание в российском аэропорту американца
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Посольство США знает о сообщениях про задержание гражданина этой страны в Москве, сказал представитель американской дипмиссии.
«Мы видели сообщения о задержании гражданина США. По соображениям конфиденциальности мы не можем дать больше никаких комментариев», – отметил собеседник агентства, передает РИА «Новости».
Уточняется, что во вторник пожилой американец, перевозивший в багаже марихуану, был задержан в столичном аэропорту Шереметьево.
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