 

США оставят в Афганистане 15 тысяч военнослужащих для охраны маковых плантаций

18.08.2021, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден распорядился отменить эвакуацию 34-й специальной пехотной бригады США, охраняющей маковые плантации в Бактрийской долине. Защищать мирных фермеров от террористов «Талибана*» будут 15 тысяч солдат.

По данным ООН, экспорт маковых рогаликов и булочек даёт стране 80% валютной выручки и составляет основу национальной экономики. В сельском хозяйстве занята большая часть населения равнинных районов страны. Фермерские вали (бароны – прим. ред.) на местах исполняют судебные и полицейские функции, с которыми не справляются центральные власти. Как пояснили в американском командовании, перебои с поставками афганского мака создаст серьёзные угрозы для хлебобулочной промышленности Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Евросоюза и США.

«Мы не позволим террористам угнетать мирных фермеров. Мы готовы умереть за то, чтобы простой житель Брюгге или Амстердама мог начать своё утро с афганского макового рулетика. У нас есть соглашения с местными вали, которые согласились предоставить нам свои вооружённые добровольческие отряды в помощь. Также военная авиация нашей бригады организует оперативную переправку маковых рожков и бубликов вертолётами в удалённые регионы», – рассказал начальник штаба бригады подполковник Джулиус Мэйтон.

* Организация запрещена на территории РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Мнение: Персонаж, от которого офигел даже я, псих, лентяй и маргинал(согласно мнению Правильных Обывателей).

15.03 / Володин предложил председателю ПАСЕ позаботиться о здоровье европейцев

17.06 / Пациентам с пересаженными органами может потребоваться три дозы вакцины от COVID-19

27.05 / В Сети предрекли Байдену провал на переговорах с Путиным

21.01 / Мнение: День обратного сурка

15.01 / Мнение: “Друг Реджеп” укололся

20.05 / Представитель высшей трассы

21.08 / Мнение: Гибель генерала Гладких

29.03 / Ученые назвали причину возникновения зубной боли при приеме холодной пищи

31.12 / Силы на мечту – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика