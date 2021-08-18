США оставят в Афганистане 15 тысяч военнослужащих для охраны маковых плантаций

Президент США Джо Байден распорядился отменить эвакуацию 34-й специальной пехотной бригады США, охраняющей маковые плантации в Бактрийской долине. Защищать мирных фермеров от террористов «Талибана*» будут 15 тысяч солдат.

По данным ООН, экспорт маковых рогаликов и булочек даёт стране 80% валютной выручки и составляет основу национальной экономики. В сельском хозяйстве занята большая часть населения равнинных районов страны. Фермерские вали (бароны – прим. ред.) на местах исполняют судебные и полицейские функции, с которыми не справляются центральные власти. Как пояснили в американском командовании, перебои с поставками афганского мака создаст серьёзные угрозы для хлебобулочной промышленности Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Евросоюза и США.

«Мы не позволим террористам угнетать мирных фермеров. Мы готовы умереть за то, чтобы простой житель Брюгге или Амстердама мог начать своё утро с афганского макового рулетика. У нас есть соглашения с местными вали, которые согласились предоставить нам свои вооружённые добровольческие отряды в помощь. Также военная авиация нашей бригады организует оперативную переправку маковых рожков и бубликов вертолётами в удалённые регионы», – рассказал начальник штаба бригады подполковник Джулиус Мэйтон.

* Организация запрещена на территории РФ.

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