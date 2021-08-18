 

Мнение: Негр, мигрант и лесбиянка – кто более матери-истории ценен?

18.08.2021, 19:56, Разное
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(всепобеждающее учение отрицательного отбора)

Обнаружил в ФБ нового прекрасного мыслителя – Александра Силаева. Всем рекомендую – он реально очень хорош. Этот его текст я сначала обнаружил, потом потерял, сейчас снова нашел. Удивительно – он ухватил самую суть “воукизма”, он “вокеизм” – то есть нового марксизма-ленинизма, только для Запада. В общем – всепобеждающего учения. Про это уже много наворотили, а ведь основа – именно в этом: выбирать не просто плохое, а НАИХУДШЕЕ. То есть – отрицательный отбор в самом чистом виде. Блестяще!

“Есть у скептично воспринимающих вокеизм-прогрессизм прибаутки: кто по новой вере будет хуже, если поссорится негр и феминистка? Трансгендер и троцкист? Экоактивист и гей?
Прибаутки прибаутками, но у классового чутья будет довольно четкий алгоритм на каждый случай, с учетом дополнительных обстоятельств.

Например. Успешный афроамериканец снимается в кино, что-то продюссирует, открыл сеть ресторанов. Спит с секретаршей. Однажды секретарша понимает, что их пятый секс на пятой минуте был не вполне по согласию и требует компенсации миллион долларов. Вердикт общественного мнения, скорее всего: насильник должен ответить. Хорошо, если не посадят. Жизнь черных тут не будет иметь значения.
Пример два. Феминистка, активистка и красавица владеет дизайнерским бюро, куча заказав, роскошный особняк. В него проникает с целью грабежа и возможного насилия безработный мигрант из Сомали. Женщина стреляет, убивает наповал. Общественное мнение: ай-ай-ай, убили негра. С фашисткой и убийцей разрывают контракты. Хорошо, если не посадят. Негру могут поставить памятник.
Традиционная мораль, разумеется, решила бы иначе – в обоих случаях. Она смотрит, кто лучше. Под «лучше» понимается такая старая ретроградная штука, как «кто приносит обществу больше пользы в свободное от данного конфликта время?». И она всегда будет подсуживать в эту сторону. Вокеист – в обратную.
По сути, это парадоксальная ситуация, когда ресентиментные интенции людей, ненавидящих любые общественные устои производительного порядка, вдруг стали общественными устоями. Это настолько усмешка Вселенной, что даже чем-то прекрасно – как эстетика воплощенного абсурда. Интересен и чисто исследовательский вопрос: сколь долго на земле сможет продержаться настолько инверсивная этика? И за счет чего, если она враждебна базовым конвенциям продуктивного общежития? Как долго может продолжаться восстание против эволюции, теории игр, формальной логики? Пока что еретическое сообщество использует ресурсы, накопленные цивилизацией до него, и поступающее извне, из того, что может трактоваться ими как внешняя-среда-во-грехе.
Возвращаясь к нашим псевдо-апориям, с которых начали. Все просто. Прав всегда будет худший, если еврей, негр, женщина, гей будут по ситуации лучшими – вокеизм тут же отречется от них, не надо путать его с профсоюзом тех или иных меньшинств. Как он отрекся, например, от государства Израиль, и проклял его. Это очень характерная история: культурный марксизм во многом изначально плясал от Холокоста, но вот такая диалектика, что сейчас антисемиты им ближе евреев, разгадка проста – между цивилизацией и тем, где ее поменьше, надо выбирать, где поменьше, ибо цивилизация грех. Это смысловое ядро и символ веры. Таким образом, между Израилем и арабами – им ближе арабы, между арабами и черной Африкой – им ближе черная Африка, но между неграми и животными – вокеист за благо горилл. Осталось сделать последний шаг, и предпочесть вирусов крупным млекопитающим.
Этот ряд можно продолжить. Между взрослым и ребенком – они будут за ребенка, между красивым и бодипозитивным – за бодипозитивного, между работящим и безработным – за безработного, между образованным и неучем – за неуча, между перфекционистом и раздолбаем – за раздолбая, и т.п.
Лютая инверсия предыдущего опыта человечества, и даже не социальное, а онтологическое восстание, радикальности которого могли бы позавидовать катары и манихеи” (АЛЕКСАНДР СИЛАЕВ)

Источник: Размышления вольного социолога



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