 

В Черном море произошла экологическая катастрофа: утечка 100 тонн нефти – Ассоциация реинтеграции Крыма

18.08.2021, 19:50, Новости дня
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В организации отметили, что акционерами CPC являются российское государственное монопольное предприятие “Роснефть”, казахстанское предприятие “КазМунайГаз” (19%), американский “Шеврон” (15%) и итальянский концерн “Эни” (2%). Компании Казахстана, США и Италии и компетентные органы этих стран были извещены о ситуации.

В ассоциации отметили, что консорциум сократил расходы на противодействие загрязнению в 2019–2020 годах и сейчас у CPC нет специальных судов для противодействия утечкам нефти в Черном море.

“11 августа это нефтяное пятно переместилось к берегам города Анапы… Поскольку природа черноморских течений является прогнозируемой, вскоре это нефтяное пятно окажется у берегов Крымского полуострова с его уникальными подводными экологическими системами, включая Опукский заповедник на южном побережье Керченского полуострова… Последствия этого масштабного загрязнения нефтью будут иметь негативное влияние на все экосистемы Черного моря”, – сообщается на сайте ассоциации.

Ассоциация 16 августа направила обращения в межправительственные и независимые организации в связи с инцидентом. Европейское агентство окружающей среды сообщило, что начало расследование по этому запросу. 

Контекст:

9 августа Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о разливе нефти, произошедшем 7 августа при закачке ее на танкер Minerva Symphony. В консорциуме оценили площадь загрязнения всего в 200 м². В компании утверждали, что разлив ликвидировали, и “на утро 8 августа ситуация была нормализована и не представляла опасности для местного населения, флоры и фауны Черного моря”.

Однако Институт космических исследований (ИКИ) Российской академии наук, проанализировав спутниковые снимки, сообщил, что по состоянию на вечер 8 августа площадь пятна превысила 85 км².  Пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1 ст. 252 Уголовного кодекса РФ).

Это не первая аналогичная катастрофа в России за последнее время, отмечает “Немецкая волна”. Так, в мае на Карамовском месторождении АО “Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз” в Ямало-Ненецком автономном округе нефтесодержащая жидкость разлилась на площади 15 тыс. м².

В 2020 году случаи разлива нефтепродуктов были выявлены в нескольких регионах России. Одним из наиболее резонансных инцидентов была крупная авария на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая, названная крупнейшей экологической катастрофой Заполярья. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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