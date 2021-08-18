 

Более 80% умерших от коронавируса в Украине – люди старше 60 лет – Минздрав

18.08.2021, 19:50, Новости дня
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“Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине – это люди старше 60 лет. По состоянию на 14 августа 2021 года от коронавирусной болезни умерло 53 255 человек, из них 43 566 – в возрасте 60+. Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни. Причем чем старше человек, тем выше этот риск”, – говорится в сообщении.

В Минздраве рассказали, что уровень смертности среди пациентов в возрасте от 60 до 69 лет составляет 29%, а среди пациентов старше 70 лет – 52%. 

“Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация. Хронические болезни и преклонный возраст не являются противопоказаниями для прививки”, – подчеркнули в ведомстве и напомнили, что вакцинация в Украине бесплатная и добровольная. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1924164211080008

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса, умерло более 53 тыс. человек. По словам заместителя министра здравоохранения Украины Игоря Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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