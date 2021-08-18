Тимановская заявила, что власти Беларуси запретили спортсменам выезжать на соревнования за рубеж

“Сегодня буквально узнали новость, что министр спорта запретил всем спортсменам выезжать за пределы Белоруссии – будь то соревнования, тренировочные сборы, даже речь шла и об отпусках. Мне пишут люди о том, что у них уже куплены билеты на соревнования за сумму до €1,5 тыс. и им не разрешают поехать”, – сказала Тимановская.

По ее словам, “люди теряют деньги, и никто не будет за это отвечать, никто не будет возмещать им расходы”.

“Думаю, что официальной бумаги нет, как не было и до этого. Мы никогда не видели официальных бумаг о запретах, нам просто на словах говорили, что нам нельзя на сборы, на соревнования”, – объяснила спортсменка.

Серебряный призер Олимпиады 2008 в десятиборье, белорус Андрей Кравченко подтвердил информацию о запрете в Instagram. Он опубликовал часть переписки с человеком, который написал о приказе министра спорта Беларуси и о том, что в случае невыполнения приказа последует увольнение.

“Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить. Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований, теперь за ваше молчание придется расплачиваться. Но чем дальше – тем интересней наблюдать. Возможно, следующим шагом будет ошейник с GPS”, – прокомментировал Кравченко.

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Публикация от Andrei Krauchanka OLY (@deca_krava_family)

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает более короткие дистанции. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская.

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасалась, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь. Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву.

В Польшу через Украину выехал и муж Тимановской Арсений Зданевич, он получил польскую гуманитарную визу.

Тимановская приняла решение продолжить карьеру в Польше.

15 августа она под белорусским лагом заняла третье место на стометровке на турнире в польском Щецине, однако Белорусская федерация легкой атлетики умолчала об этом, сообщив о других представителях Беларуси.

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