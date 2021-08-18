 

“Я действительно думаю, что они изменились”. Начштаба обороны Великобритании считает, что талибам надо дать шанс

18.08.2021, 19:50, Новости дня
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Он считает, что надо прислушаться к тому, что талибы заявляют сейчас, и “посмотреть на факты”.

“Чего мы не получаем – так это сообщений о том, что они ведут себя средневековым образом, как вы, возможно, видели в прошлом… Я действительно думаю, что они изменились”, – заявил он.

В то же время он отметил, что хотя талибы сейчас заявляют, что уважают права женщин “в рамках исламских законов”, это еще не значит, что они включат женщин в правительство или дадут им возможность получать образование. 

“Мы должны быть терпеливыми, мы должны дать им пространство, чтобы они показали, как собираются справиться с ситуацией”, – сказал Картер. По его мнению, талибы вряд ли “снова хотят стать международными изгоями”.

Он также отметил, что Великобритания сотрудничает с талибами в охране порядке в Афганистане и боевики помогают сохранить спокойствие и безопасность в Кабуле, в том числе в местном аэропорту.

Теневой министр иностранных дел Великобритании Лиза Нанди не согласилась со словами Картера, отметив, что это “очень неприятный сигнал для очень многих афганцев, включая женщин и девочек, которые не только страдают в настоящий момент, но также очень-очень опасаются будущего”.

По ее словам, она получает сообщения из Афганистана, что талибы арестовывают и угрожают людям, которые работали с британскими войсками, и женщинам, которые работали на высокопоставленных должностях.

“Очень трудно судить людей по их словам, когда их действия настолько расходятся с реальностью. Я думаю, что мы имеем дело с очень деспотическим режимом, и нам нужно иметь ясное представление об этом”, – подчеркнула политик. 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 15 августа заявлял о нежелании признания власти “Талибана” в Кабуле. “Я считаю важным, чтобы Запад действовал коллективно по этому вопросу. Никто не желает, чтобы Афганистан стал снова гнездом терроризма”, – отмечал он. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал победу талибов в Афганистане, отметив, что это не означает официального признания их власти. Он сообщил, что Евросоюзу придется вести диалог с новой властью страны, для чего в Афганистан прибудет делегация ЕС.

Отвечая на вопрос о том, изменились ли талибы со времени начала военной кампании Запада в Афганистане, Боррель ответил, что пока не может делать окончательные выводы на этот счет. “Они выглядят, как и раньше, но лучше говорят по-английски”, – пошутил дипломат в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран Евросоюза 17 августа, сообщает Euobserver.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился,  хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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