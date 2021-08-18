 

Беглого президента Афганистана госпитализировали в Абу-Даби – СМИ

18.08.2021, 19:50, Новости дня
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“Ашраф Гани попал в больницу в Абу-Даби […] несколько часов назад”, – говорится в твите.

По данным агентства, состояние здоровья беглого президента ухудшается.

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— * * * | YJC (@yjc___agency) August 18, 2021

О том, что 72-летний Гани находится в ОАЭ, подтвердили сегодня в МИД этой страны. По словам дипломатов, в ОАЭ Гани находится “на гуманитарных основаниях”.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Американские войска были введены в страну после терактов 11 сентября 2001 года, когда правивший на тот момент “Талибан” отказался выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена. В результате правительство “Талибана” было свергнуто и талибы начали боевые действия против власти.

К 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение было неизвестно. СМИ писали, что он улетел в Оман.

17 августа первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда политик родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.

В тот же день представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

18 августа министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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