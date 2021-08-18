В Польше полиция за 10 месяцев не смогла взломать iPhone оппозиционного политика

Полиция в Польше не смогла за 10 месяцев взломать iPhone бывшего оппозиционного политика. К работе были привлечены сотрудники прокуратуры и антикоррупционного бюро страны, однако и общими усилиями они не смогли открыть ни один контакт или файл.

О качестве продукции американской корпорации Apple давно известно всем. Новое подтверждение надёжности iPhone появилось в Польше. Здесь местные полицейские в течение 10 месяцев безуспешно пыталась взломать смартфон бывшего политика оппозиционной партии. Однако все попытки не дали результата, о чем сам лидер «Лиги польских семей» рассказал в Сети. Он поблагодарил представителей компании за защиту данных, которую обеспечивают их товары.

Изъятый iPhone, по мнению правоохранительных органов, должен был содержать некие данные, доказывающие его вину. Однако ни один специалист киберотдела полиции, прокуратуры и ЦАБ не смог обойти защиту и шифры, используемые Apple. 17 августа Варшавский суд поставил окончательную точку в деле, сняв с задержанного обвинения и вернув смартфон.

Источник: www.ixbt.com