Меркель раскритиковала Лукашенко из-за мигрантов

Миграционный кризис между Белоруссией и Литвой начал активно набирать обороты сразу после того, как Евросоюз ввел санкции против властей республики. Многие эксперты отмечают, что массовое появление нелегалов из стран Ближнего Востока на линии разграничения с ЕС стало ответной реакцией президента Лукашенко.

Как сообщает “Царьград”, эта тема поднималась на встрече канцлера Германии и председателя правительства Эстонии. Ангела Меркель раскритиковала Александра Лукашенко, обвинив его в гибридной атаке на страны Европейского союза.

Немецкий политик возложила ответственность за скопление мигрантов на границе Литвы, Латвии и Польши на белорусские власти. Она подчеркнула, что официальный Минск оказывает содействием нелегалам. Кроме того, Меркель обещала взять кризисную ситуацию под контроль и обсудить ее сегодня, 18 августа, с руководителями МИД стран ЕС.

Канцлер ФРГ сказала на встрече со своей эстонской коллегой, что “гибридное противостояние” направлено против всех членов Евросоюза, а не только одно государство, имея в виду Литву. По данным RT, Меркель “самым серьезным образом” осудила политику режима Лукашенко.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что белорусский оппозиционер Павел Латушко обвинил режим Александра Лукашенко в убийстве мигрантов на белорусско-литовской границе. Напомним, 4 августа на линии соприкосновения был убит нелегал из Ирака.