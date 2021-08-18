 

Горбачев призвал повторить в России уроки августа 91-го

18.08.2021, 19:42, Разное
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Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС считает, что Россия может успешно развиваться только по одному единственно правильному пути – демократическому.

Михаил Горбачев завил, что только так наша страна будет благополучно развиваться и преодолевать любые препятствия.

Горбачев отметил, что уроки ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) в августе 1991-го актуальны для нашей страны до сих пор. Он добавил, что путч в СССР провалился, но после этого влияние президента страны пошло на спад. Также путч создал условия, когда сохранить существование СССР было уже невозможно.

Напомним, ранее Михаил Горбачев назвал два главных уничтоживших СССР удара. По его словам, это попытка госпереворота в 91-м и подписание Беловежского соглашения.

Михаил Горбачев уверен, что в развале СССР виноваты незаконные действия лидеров России, Украины и Белоруссии. Также, по его мнению, немаловажную роль сыграло отсутствие реакции со стороны общества, которое, по мнению политика, должно было осудить действия чиновников.

18 августа 1991 года представители властей СССР, несогласные с политикой Горбачева, создали ГКЧП. Они стремились не допустить ликвидации Советского Союза. После этого вице-президент страны Геннадий Янаев заявил об уходе с поста Михаила Горбачева.



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