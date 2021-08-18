Мнение: Письмо: “Прекрасен телом и душой”

Когда я предложила новый формат, я имела в виду совсем не то, что все поняли.

А все поняли так, что надо рассказать о своих успехах.

Ну и понаписали мне много смешных писем, одно другого смешней. Но самые смешные – с аккаунтов, которым месяц или меньше. Поэтому посмеяться над ними не выйдет.

Но есть и хорошие письма.

То есть вот в этом вот сомнительном формате “рассказать о своих успехах” есть и хорошие истории.

Вот такая, например. Автор нерыба скорее всего. Посмотрите, что у нее с локусом, самооценкой и со всем остальным.

riannon__

Добрый день, Эволюция!

Хотела бы рассказать небольшой эпизод , как у меня однажды все получилось.

Мне было 30 лет, замужем ,двое детей, 3 и 5 лет. Образование педагогическое, работала преподавателем в колледже. С мужем на тот момент было 6 лет брака, он был старше на 20 лет. Я и до свадьбы знала, что он пил, но купилась на обеспеченную жизнь, а еще думала, что вот будем жить вместе, родятся дети- и все наладится. Но нет. Привычек своих он не оставил, а чтобы я не ругалась на него за выпивку, просто уезжал на неделю в свой загородный дом, а мы с детьми оставались в квартире. Сам по себе он был неплохим человеком, не жадный, не скандальный, обеспечивал нас с детьми полностью. Но регулярное пьянство меня просто убивало.

И вот на одном игровом интернет-проекте я познакомилась с классной компанией, очень близкой мне по интересам. Мы стали раз в две недели собираться вместе в реале, и мне очень понравился там один парень, на 10 лет младше меня. Студент второго курса, боже) Конечно, я понимала, что ничего из этого не получится, но он был просто прекрасен- и телом, и душой. Я не думала, что в Москве можно встретить такого внутренне чистого, честного и открытого парня. Любовалась им, но издали: вокруг была куча молодых красивых девчонок без мужа, детей и проблем. И вот через пол-года мы всей компанией праздновали новый год, надо было подыграть ему на гитаре и пианино, и оказалось, что на пианино и гитаре играю только я . В тот вечер он впервые обратил на меня внимание.

Потом много общались в мессенджерах, обсуждали проект, ну и, в общем-увлеклись друг другом : я уже давно, а он увлекся в процессе. Признались друг другу в любви.

Встречались три месяца, и я поняла, что влюбилась не на шутку. Собралась с духом м рассказала ему, что замужем. Не вопрос, ответил он, можно развестись. Это еще не все, говорю, у меня двое детей. Это был шок, конечно. Спросил, сколько им лет, потом долго молчал . И наконец сказал: я тебя, конечно, люблю, но пойми- я еще студент, даже не закончил образование. Слишком большая разница, слишком много проблем. Пока не поздно, давай расстанемся. Я к тому моменту уже давилась слезами, но сказала-да, ты прав, надо заканчивать.

Это было вечером. Целую ночь не спали, крутились с боку на бок. Утром встали, как чужие. Заваривает мне чай, а сам почти не смотрит на меня. И тут я говорю: слушай, ты прав насчет расставания, ничего не выйдет у нас. Но у меня будет последняя просьба. Давай проведем этот день так, как-будто ничего не случилось, как-будто мы вместе и любим друг друга. Подари мне этот последний день, и я тебя больше не побеспокою. И тут его прорвало. Заплакал, обнял меня. Прости, говорит, я дурак, нельзя так поступать. К тому моменту рыдали уже оба) Помирились , конечно.

Через пол-года я развелась с бывшим мужем, стали жить вместе с любимым и детьми. Через год поженились. Поначалу было трудновато: з/п у обоих копеечная, жилья своего нет, после развода я ушла в чем была. Но поддерживали друг друга, и все наладилось. Муж доучился, стал квалифицированным специалистом с хорошей зарплатой.

Сейчас нашему браку 17 лет, есть общий ребенок. До сих пор восхищаюсь мужем, он самый лучший. Любим друг друга.

Думаю, что если бы тогда настаивала на продолжении отношений и давила на жалость, он бы только укрепился в своем решении расстаться.