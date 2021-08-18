Из-за угрозы «Умного голосования» выборы в Госдуму пройдут на безальтернативной основе

Центризбирком на своём заседании в среду одобрил сокращение числа кандидатов-одномандатников в каждом избирательном округе до одного. Это сделано для того, чтобы пресечь замышляемое оппозиционерами «Умное голосование».

Суть «Умного голосования», придуманного находящимся в местах лишения свободы Алексеем Навальным, состоит в том, чтобы определить во всех округах наиболее сильных кандидатов, не связанных с «Единой Россией» и солидарно проголосовать за них вне зависимости от их политических предпочтений. Имена таких кандидатов объявят накануне выборов, когда снять их с предвыборной гонки уже невозможно.

«Сначала мы хотели получить социологию по всем округам и заранее снять кандидатов, которых может поддержать неконструктивная оппозиция. Но поняли, что тогда они поддержат следующего за ним по популярности, и нам придётся постепенно снимать всех. Пришлось искать более надёжное решение», – рассказал член ЦИК Борис Эбзеев.

Глава ЦИК Элла Памфилова категорически отрицает, что безальтернативные выборы проводятся в интересах только «Единой России»: «Нас уже поспешили обвинить в том, что мы подыгрываем правящей партии. Это мерзкая, несправедливая ложь. В тех округах, где согласовано прохождение кандидатов от КПРФ или, к примеру, ЛДПР, безальтернативным кандидатом будет представитель этих партий, только и всего. Кандидат «Единой России» там будет снят», – заявила Памфилова.

В бюллетене безальтернативных выборов будет только поле для голосования «ЗА» кандидата. Графы «ПРОТИВ» не будет, поскольку голосование «Против всех» в России запрещено Законом о выборах.

—