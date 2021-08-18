Названа дата открытия кругового маршрута по стене Нижегородского кремля

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18.08.2021, 19:26, Новости дня
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Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроют 22 августа, сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Впервые запустим 22 августа полностью маршрут по кремлевской стене – более двух километров лучших панорамных видов города. Это самый длинный подобный маршрут в России. По статистике, ежегодно башни и стены Нижегородского кремля посещало около полумиллиона человек. После реконструкции этот показатель может увеличиться вдвое», – приводятся его слова на сайте правительства региона.

В честь запуска кремлевского боевого хода (мощеный кирпичом «тротуар» вверху стены, дающий возможность быстрого перемещения по периметру всей крепости) пройдет масштабный флешмоб, в котором примут участие известные спортсмены, почетные гости и жители города, историки, волонтеры.

«Две с половиной тысячи человек сомкнут символическое кольцо кремля, выстроившись на расстоянии вытянутых рук на всем протяжении боевого хода древней крепости. Благодаря участию во флешмобе у нижегородцев появится возможность в буквальном смысле слова вписать свои имена в историю Нижнего Новгорода. Их занесут в Почетные книги открытия, которые будут храниться в экспозиции кремлевского музея», – добавил Никитин.

Запланирован также тематический концерт с показательными выступлениями реконструкторов и творческих коллективов.

Открытие башен, в которых располагаются современные музеи, рассказывающие об истории Кремля и города, откроются 26 августа.

После того как в XVIII веке из-за катастрофического оползня были утрачены Зачатьевская и Борисоглебская башни нижегородского кремля вместе с участком стены в 200 метров, круговой проход по кремлевской стене стал невозможен. В 60-е годы ХХ века Борисоглебскую башню восстановили, в 2012 году воссоздали Зачатьевскую башню. Но открыть круговой маршрут по стене было нельзя: у Борисоглебской башни образовалась сквозная трещина. В 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода башню и склоны укрепили, сделали водоотведение, восстановили боевой ход.



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