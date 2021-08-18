Названа дата открытия кругового маршрута по стене Нижегородского кремля

Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроют 22 августа, сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Впервые запустим 22 августа полностью маршрут по кремлевской стене – более двух километров лучших панорамных видов города. Это самый длинный подобный маршрут в России. По статистике, ежегодно башни и стены Нижегородского кремля посещало около полумиллиона человек. После реконструкции этот показатель может увеличиться вдвое», – приводятся его слова на сайте правительства региона.

В честь запуска кремлевского боевого хода (мощеный кирпичом «тротуар» вверху стены, дающий возможность быстрого перемещения по периметру всей крепости) пройдет масштабный флешмоб, в котором примут участие известные спортсмены, почетные гости и жители города, историки, волонтеры.

«Две с половиной тысячи человек сомкнут символическое кольцо кремля, выстроившись на расстоянии вытянутых рук на всем протяжении боевого хода древней крепости. Благодаря участию во флешмобе у нижегородцев появится возможность в буквальном смысле слова вписать свои имена в историю Нижнего Новгорода. Их занесут в Почетные книги открытия, которые будут храниться в экспозиции кремлевского музея», – добавил Никитин.

Запланирован также тематический концерт с показательными выступлениями реконструкторов и творческих коллективов.

Открытие башен, в которых располагаются современные музеи, рассказывающие об истории Кремля и города, откроются 26 августа.

После того как в XVIII веке из-за катастрофического оползня были утрачены Зачатьевская и Борисоглебская башни нижегородского кремля вместе с участком стены в 200 метров, круговой проход по кремлевской стене стал невозможен. В 60-е годы ХХ века Борисоглебскую башню восстановили, в 2012 году воссоздали Зачатьевскую башню. Но открыть круговой маршрут по стене было нельзя: у Борисоглебской башни образовалась сквозная трещина. В 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода башню и склоны укрепили, сделали водоотведение, восстановили боевой ход.