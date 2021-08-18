 

В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула

18.08.2021, 19:26, Новости дня
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Пентагон подтвердил «несколько смертельных случаев», которые произошли во время эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, информирует телеканал CNN.

Пресс-секретаря минобороны США Джон Кирби пояснил, что пока они знают по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США о по крайней мере нескольких смертельных случаях, однако он не хочет опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Кирби выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула.

Напомним, в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.

Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.



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