 

Дети матерей с диабетом подвержены повышенному риску заболеваний глаз

18.08.2021, 18:58, Разное
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Аномалии рефракции (АР) — это формы нарушений зрения, при которой человеку сложно сфокусировать взгляд на каком-либо объекте. По данным Всемирной организации здравоохранения, в совокупности близорукость, дальнозоркость и астигматизм являются самыми распространенными офтальмологическими патологиями и причиной инвалидности миллионов людей во всем мире.

Чтобы оценить связь между диабетом у матери и риском развития АР у ребенка, группа китайских и датских исследователей проанализировала данные из национальных медицинских регистров Дании о всех детях, родившихся в период с 1977 по 2016 годы. В общей сложности в исследовании поучаствовали свыше 2,4 миллионов человек, из которых 56,4 тысячи родились от матерей с диабетом, в том числе гестационным. Наблюдения за состояние здоровья участников велись либо до момента диагностирования у них АР, либо по достижению 25 лет.

Ученые обнаружили, что с 1997 года число детей, родившихся у женщин с этим эндокринным заболеванием, увеличилась с 0,4% до 6,5% в 2016 году. Кроме того, материнский диабет повышал вероятность развития у ребенка в будущем близорукости, дальнозоркости или астигматизма на 39% по сравнению с детьми от женщин без этого диагноза.

Особенно уязвимы оказались дети, родившиеся у женщин с осложнениями, связанными с диабетом — риск развития АР у них был вдвое выше по сравнению с детьми матерей с этим заболеванием, но без осложнений.

Авторы исследования считают, что повышенная вероятность развития этой патологии у детей связана с высоким уровнем сахара в крови у беременных, который может также повысить глюкозу в крови будущего ребенка. Это может способствовать повреждению сетчатки и зрительному нерву и изменениям формы глаз, что в перспективе приведет к аномалии рефракции.



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