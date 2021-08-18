 

Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем в Москве

18.08.2021, 18:48, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что необходимо продолжать мониторинг районов города для борьбы с самостроем. Соответствующее поручение градоначальник дал по итогам рассмотрения этого вопроса на заседании президиума правительства столицы. Во время совещания перечень выявленных объектов самостроя дополнили 11 новыми объектами, которые подлежат сносу.

В сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что самострои портят архитектурный облик столицы. Также такие строения потенциально опасны для здоровья и жизни горожан, поскольку возведены без разрешения и соблюдения строительных норм, правил.

За последние 10 лет Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы обнаружила 32 тысячи объектов самостроя общей площадью 10 миллионов квадратных метров – как отдельно стоящие сооружения, так и пристройки. На данный момент демонтировано 4,5 миллиона квадратных метров самостроя (2,4 миллиона – в 2019-2021 годы).

“Порядка половины незаконных объектов были ликвидированы собственниками в добровольном порядке после получения соответствующих предписаний органов исполнительной власти либо судебных решений”, – сообщила пресс-служба.

Кстати, 800 объектов самостроя общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров были легализованы. Сооружения привели в соответствие с градостроительными нормами. Общая сумма штрафов, которые уплатили владельцы самостроев, составила почти 12 миллиардов рублей.

Также стоит отметить, что более 600 земельных участков общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров использовались как нелегальные автостоянки. Они переданы для размещения бесплатных парковок.

Освободившиеся от самостроев участки благоустраиваются. На них появляются новые общественные пространства с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.



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