 

Чиновников – за МКАД: “Новые люди” призывают правительство выполнить обещание

18.08.2021, 18:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Данил Махницкий напомнил, что изначально Новая Москвы задумывалась как амбициозный проект перевода федеральных министерств за МКАД. По словам сторонника партии “Новые люди”, объединение ряда ведомств в “Москва-Сити” привело к ускорению процесса принятия решений, а также сэкономило 300 миллионов рублей в год.

“Мы не нашли в открытых источниках информации об отказе от переезда, лишь о заморозке проекта. Поэтому публично призываем правительство вернуться к этой идее”, – отметил Махницкий.

Кандидат в Госдуму от “Новых людей” считает, что переезд чиновников в Новую Москву положительно повлияет на градостроительную политику этой территории. Мол, реализация отложенного в долгий ящик проекта позволит остановить бесконтрольное строительство “человейников”. Это вынудит город соблюдать нормативы по строительству социальной инфраструктуры для всех жителей ТиНАО, уверен член партии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Данил Махницкий (@danil_makhnitskiy)

Напомним, в 2013 году правительством была озвучена идея создать административно-деловой центр в Коммунарке на территории площадью 150 гектаров. Однако проект так и не начали реализовывать.

Весной 2019 года офисы Минэкономики, Минпромторга, Минкомсвязи, Росстандарта, Росимущества и Ростуризма появились в “Москва-Сити”. Для размещения около пяти тысяч чиновников потребовалось 75 000 квадратных метров помещений в башне “IQ-квартал”. В деловом кластере должны обосноваться еще 14 министерств.

Стоит отметить, что весной 2020-го Махницкий создал петицию об обнулении налогов для малого и среднего бизнеса, которую подписали 375 тысяч человек. Он же является автором интерактивной карты “Бизнес терпит бедствие”, через которую предприниматели рассказывали о проблемах в своем бизнесе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Три сценария гибели человечества

15.06 / Названы методы избавления от боли в горле без лекарств

18.09 / Мнение: Стратегия Китая на Ближнем Востоке

21.07 / Канье Уэст заявил, что Ким Кардашян вместе с врачами хотят его запереть

26.09 / Лиза показала Максиму Галкину и Гарри, как заниматься йогой

07.08 / Мнение: «У кого чего болит, тот о том и говорит»

02.07 / Нюша рассказала, какими способами Киркоров и Собчак привлекают к себе всеобщее внимание

07.09 / Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею россиянин нашелся в Перми

08.12 / Мнение: “Атака на Перл-Харбор”

17.02 / Кети Топурия поделилась новыми фотографиями новорожденного сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика