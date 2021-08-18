Чиновников – за МКАД: “Новые люди” призывают правительство выполнить обещание

Данил Махницкий напомнил, что изначально Новая Москвы задумывалась как амбициозный проект перевода федеральных министерств за МКАД. По словам сторонника партии “Новые люди”, объединение ряда ведомств в “Москва-Сити” привело к ускорению процесса принятия решений, а также сэкономило 300 миллионов рублей в год.

“Мы не нашли в открытых источниках информации об отказе от переезда, лишь о заморозке проекта. Поэтому публично призываем правительство вернуться к этой идее”, – отметил Махницкий.

Кандидат в Госдуму от “Новых людей” считает, что переезд чиновников в Новую Москву положительно повлияет на градостроительную политику этой территории. Мол, реализация отложенного в долгий ящик проекта позволит остановить бесконтрольное строительство “человейников”. Это вынудит город соблюдать нормативы по строительству социальной инфраструктуры для всех жителей ТиНАО, уверен член партии.

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Публикация от Данил Махницкий (@danil_makhnitskiy)

Напомним, в 2013 году правительством была озвучена идея создать административно-деловой центр в Коммунарке на территории площадью 150 гектаров. Однако проект так и не начали реализовывать.

Весной 2019 года офисы Минэкономики, Минпромторга, Минкомсвязи, Росстандарта, Росимущества и Ростуризма появились в “Москва-Сити”. Для размещения около пяти тысяч чиновников потребовалось 75 000 квадратных метров помещений в башне “IQ-квартал”. В деловом кластере должны обосноваться еще 14 министерств.

Стоит отметить, что весной 2020-го Махницкий создал петицию об обнулении налогов для малого и среднего бизнеса, которую подписали 375 тысяч человек. Он же является автором интерактивной карты “Бизнес терпит бедствие”, через которую предприниматели рассказывали о проблемах в своем бизнесе.