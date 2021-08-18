 

Бутина ответила на заявление КПРФ об иностранных ценных бумагах

18.08.2021, 18:33, Новости дня
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Кандидат в депутаты Госдумы Мария Бутина назвала заявление кировского отделения КПРФ о якобы наличии у нее иностранных ценных бумаг попыткой набрать политические очки. Бутина подчеркнула, что ее документы прошли проверку в ЦИК России.

Бутина рассказала, что ранее у нее имелись иностранные ценные бумаги и это зафиксировано в декларации.

«Но к моменту представления документов для регистрации в качестве кандидата в Государственную думу я в соответствии с требованиями российского законодательства уже не являлась владельцем иностранных ценных бумаг», – передает ее слова RT.

Бутина отметила, что ее документы прошли проверку в ЦИК России. «Заявление регионального отделения КПРФ считаю попыткой заработать политические очки на моем имени. Достойных способов добавить себе рейтинга у этой партии, видимо, не осталось», – подчеркнула она.

Ранее на сайте кировского отделения КПРФ появилось заявление о том, что Бутина «имеет иностранные облигации и акции 34 иностранных компаний, а также иностранное финансирование». В связи с этим КПРФ направила запрос в ЦИК.



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