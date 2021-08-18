Мнение: О надвигающемся на Россию грандиозном кризисе

Незримая бомба с часовым механизмом, заложенная под самый фундамент современной России, пока так и остаётся не обезвреженной. Хуже итого, её часы начинают ти́кать всё быстрее и быстрее. То небольшое время, отпущенное всем нам, чтобы что-то исправить или успеть, тает, как самый вкусный пломбир на летней жаре. Неминуемый взрыв всё ближе.

Об этом однозначно свидетельствуют свежие данные.

Себестоимость добычи нефти в России продолжает расти четвертый год подряд по мере того, как старые, ещё советские месторождения истощаются, а новых запасов сравнимого качества обнаружить не удаётся. По итогам II квартала затраты на извлечение из недр одной тонны нефти в РФ достигли 20,379 тысячи рублей, что стало рекордом как минимум за 10 лет доступной статистики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с апрелем-июнем прошлого года себестоимость добычи взлетела в 2,2 раза.

Вот эта цифра – 20,379 тыс. руб. на тонну – означает, что теперешняя себестоимость добычи одного барреля составляет более 37 долл. по полному кругу затрат. Соответственно, чистыми получается уже намного меньше половины текущей рыночной цены одного барреля «чёрного золота».

Да, отчасти рост себестоимости нефтедобычи объясним сделкой с ОПЕК. Замораживая добычу на фоне обвала нефтяных цен, российские компании пускали «под нож» прежде всего малодебитные старые скважины. Но как раз их эксплуатационные затраты в целом невысоки: оборудование амортизировано и т.д.

Однако главной причиной является падение качества нефтяных запасов. Из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти в России только 36% являются рентабельными в текущих макроэкономических условиях. По данным Роснедр, этого объема хватит на 19 лет добычи. Кроме того, происходит ухудшение возможностей освоения, что связано с ростом обводнённости месторожднений, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами.

Качество воспроизводства нефтяных запасов также падает: новые месторождения, которые ставят на баланс с 2014 года, преимущественно мелкие и очень мелкие. Их средний размер составляет 9-14 млн тонн, что равно объёму, который Россия выкачивает из недр за 6-10 дней. За I полугодие 2021 года на государственный баланс были помещены 11 новых месторождений углеводородного сырья. Их суммарный объем составил всего 30 млн тонн, что в 9 раз меньше, чем было добыто за тот же период (около 270 млн тонн).

По оценкам Счётной палаты, темпы, с которыми истощаются запасы, за последние три года выросли вдвое. Если в 2018 году новыми открытиями покрывалось 63% добычи, то в 2020-м эта доля упала до 32%. И здесь возникает порочный круг: снижение рентабельности нефтедобычи побуждает компании экономить, в том числе на геологоразведке, а это в свою очередь приводит к ускорению падения ресурсной базы. И если прежние оценки для России были 19 лет нефтедобычи максимум, то теперь этот срок ещё ниже ввиду опережающего роста себестоимости.

Но на #нефть завязана практически половина бюджетной системы России, если считать и тех, кто живут на заказы от нефтекомпаний. В общем, кто готов затянуть пояса до самого позвоночника?

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