Кристина Агилера показала редкие фотографии дочери в ее день рождения

Будучи с самого детства в центре внимания, Кристина Агилера установила свои правила общения с публикой. Так, она предпочитает дозированно рассказывать о своей личной жизни общественности и редко публикует фото с детьми и женихом в социальных сетях. Впрочем, бывают дни, когда личные сообщения вполне уместны. Так, вчера певица сделала публикацию в Instagram, посвященную своему младшему ребенку – дочери Саммер Рейн. Поводом стал день рождения девочки – 16 августа дочери Кристины Агилеры и ее партнера Мэттью Ратлера исполнилось 7 лет. Агилера опубликовала несколько фотоколлажей с дочкой и поздравила ее с праздником.

Мы чествуем Саммер Рейн всю неделю и отмечаем энергию Льва весь месяц. С 7-м днем рождения, моя милая, веселая, творческая, живая девочка. Время бежит слишком быстро, и с каждым годом я все больше восхищаюсь тобой, тем прекрасным человеком, которым ты являешься. Все вокруг тебя так любят, ты вдохновляешь нас, делаешь мир ярче, наполняя своей энергией. Мама очень сильно любит тебя, – написала Кристина.

Кристина Агилера и Саммер Рейн

Саммер Рейн – дочь Кристины Агилеры и ассистента по кастингу мюзикла “Бурлеск” Мэттью Ратлера, с которым певица вместе с 2010 года. Она появилась на свет 16 августа 2014 года. Знаменитая мама с малолетства прививает ребенку любовь к сцене. Два года назад в рамках мирового турне X Tour в Лондоне состоялся концерт Кристины, и специальным гостем выступления стала ее дочка, когда ей было 5 лет. Она вышла вместе с мамой на сцену во время проигрыша трека Let There Be Love.

Кристина Агилера и Мэттью Ратлер с детьми, 2019 год

В феврале 2014 года Кристина и Мэттью объявили о помолвке. В ноябре 2017-го папарацци запечатлели Агилеру, выходящую вместе с подругой из свадебного салона Toho. Вывод для СМИ напрашивался сам собой: Кристина и Мэттью Ратлер решили связать себя узами брака после семи лет отношений. Однако новостей о том, что влюбленные расписались, за последние годы так и не поступало, поэтому официально его статус все еще “жених”. Для Кристины этот брак станет вторым: с 2005 по 2011 годы она была замужем за Джорданом Брэтманом, у них растет сын Макс Лайрон Брэтман. 12 января этого года ему исполнилось 13 лет.

Кристина Агилера с бывшим мужем Джорданом и сыном Максом, 2020 год