В ВОЗ заявили об опережении штаммом «дельта» мер реагирования на пандемию

Штамм коронавируса «дельта» опережает меры, предпринимаемые в мире для реагирования на пандемию, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Дельта» продолжает опережать наш коллективный ответ на COVID-19, и в каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения», – передает его слова РИА «Новости».

По словам главы ВОЗ, для реализации стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования на распространение вируса срочно требуется дополнительно 1 млрд долларов. Гебрейесус также напомнил о призыве организации к мировому сообществу собрать 7,7 млрд долларов для программы ACT-Accelerator, которая должна ускорить производство средств по борьбе с COVID-19.

«Цель состоит в том, чтобы быстро расширить масштабы тестирования, поставок кислорода, лечения, вакцин, защитного оборудования для работников здравоохранения и расширить исследования и разработки в области инструментов здравоохранения следующего поколения», – сказал он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавируса составляет примерно 83%.