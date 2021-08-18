 

В Москве следователи раскрыли убийство и изнасилование девушки 20-летней давности

18.08.2021, 18:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве следователи раскрыли жестокое убийство и изнасилование девушки, которое было совершено 20 лет назад, предположительно, группой молодых людей, среди которых были несколько несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Расследуется уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте от 35 до 38 лет. Они обвиняются в совершении преступления … «убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», – рассказала она РИА «Новости».

Следствие считает, что вечером 2 января 2001 года четверо молодых людей, среди которых на момент совершения преступления были трое несовершеннолетних, обманом завели девушку на стройку на Ярцевской улице, где изнасиловали ее, а затем жестоко избили и, убедившись, что девушка мертва, сбросили ее тело в колодец шахты сточных вод и скрылись.

«По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин… В ходе допроса они все признали свою вину в инкриминируемых деяниях и дали подробные признательные показания. Установлен и допрошен еще один фигурант, который не подлежит уголовной ответственности, поскольку на момент участия в противоправных действиях он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за содеянное», – сказала Иванова.

По ее словам, в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте фигурантов.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что самому младшему обвиняемому на момент преступления было 12 лет, самому старшему – 18. Девушке на момент убийства было 23 года.

Ранее следователи установили причастность «поволжского маньяка» к убийству 30 женщин в Приволжском, Уральском и Центральном округах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / “Надежный тыл всегда с тобой”. Жена Ямы позировала топлес на кухне

12.07 / В Германии заявили, что вторая нитка «Северного потока – 2» почти готова

12.08 / Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу

10.06 / Заявления Блинкена по «Северному потоку – 2» не изменили позицию Москвы

23.03 / Россиянам пообещали теплое лето

10.06 / МВФ ожидает от Украины большего прогресса для предоставления второго транша

08.10 / Трамп вернулся к работе в Белом доме

30.07 / Теннисисты обеспечили сборной РФ золотую и серебряную медали

08.07 / В Крыму пообещали не возобновлять обязательную обсервацию для туристов

15.10 / В Одессе задержали участника “Исламского государства”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика