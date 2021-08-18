В Москве следователи раскрыли убийство и изнасилование девушки 20-летней давности

В Москве следователи раскрыли жестокое убийство и изнасилование девушки, которое было совершено 20 лет назад, предположительно, группой молодых людей, среди которых были несколько несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Расследуется уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте от 35 до 38 лет. Они обвиняются в совершении преступления … «убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», – рассказала она РИА «Новости».

Следствие считает, что вечером 2 января 2001 года четверо молодых людей, среди которых на момент совершения преступления были трое несовершеннолетних, обманом завели девушку на стройку на Ярцевской улице, где изнасиловали ее, а затем жестоко избили и, убедившись, что девушка мертва, сбросили ее тело в колодец шахты сточных вод и скрылись.

«По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин… В ходе допроса они все признали свою вину в инкриминируемых деяниях и дали подробные признательные показания. Установлен и допрошен еще один фигурант, который не подлежит уголовной ответственности, поскольку на момент участия в противоправных действиях он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за содеянное», – сказала Иванова.

По ее словам, в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте фигурантов.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что самому младшему обвиняемому на момент преступления было 12 лет, самому старшему – 18. Девушке на момент убийства было 23 года.

Ранее следователи установили причастность «поволжского маньяка» к убийству 30 женщин в Приволжском, Уральском и Центральном округах.