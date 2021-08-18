 

Ученые предложили новый экспериментальный метод лечения облысения

18.08.2021, 18:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Выпадение волос может провоцировать накопление реактивных форм кислорода в скальпе. Они способствуют отмиранию клеток, которые отвечают за рост волос. Из-за уменьшения количества кровеносных сосудов фолликулы не получают необходимых для них питательных веществ. Именно на эти важные механизмы действует экспериментальный метод лечения алопеции.

В предыдущих исследованиях ученые разработали наноферменты, которые в соединении с оксидом церия демонстрировали эффективность в борьбе с окислительным стрессом. Они решили использовать эту технологию для борьбы с облысением. Для этого они создали специальный пластырь с микроиглами для доставки этих наночастиц в кожу.

Новый растворимый пластырь содержит наночастицы, которые обернуты в биоразлагаемый материал и находятся в гиалуроновой кислоте. Его эффективность сравнили с эффективностью плацебо-пластыря в экспериментах на мышах с андрогенным облысением.

У мышей, которых лечили пластырем с наночастицами, начинали расти новые волосы, в тканях скальпа был ниже уровень окислительного стресса. Ученые указывают, что эффективность пластыря была выше, чем действие других экспериментальных средств.

Ученые пишут, что до применения экспериментального пластыря на людях требуется провести много работы. Они считают этот метод лечения перспективным направлением для исследований.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / Цветочный горшок из пластикового контейнера и веревки: впишется в любой интерьер

01.02 / Жительницу Читы изнасиловал зять

29.01 / Максим Галкин показал поклонникам свое атлетическое тело и кудри

23.06 / «Собак из раскаленных машин приходилось доставать, разбивая окно топором»

04.03 / Скандалы: Все тайное становится Ландером

30.07 / СМИ: в Индии двое врачей трижды перенесли COVID-19

17.12 / Ученые рассказали о появлении аномального количества вулканов возле Австралии

07.08 / Мнение: Россияне не считают себя европейцами, миф об общинности и поиск предков-суперменов

09.02 / Мнение: О «чёрной полосе» у Владимира Путина

17.09 / Ученые нашли в куске янтаря сперматозоиды огромных размеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика