 

“И нет любви сильнее”. Звезда “Крепостной” Сагайдачная показала сына, которому исполнилось два года

18.08.2021, 18:02, Новости дня
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“Будь самым счастливым, наш драгоценный! Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя от недобрых людей и темных мыслей! Пусть твой путь будет светлым и значимым! А мы с папой рядом. И нет любви сильнее”, – написала 32-летняя артистка.

К посту Сагайдачная приложила две семейные фотографии – когда сын только родился и современную.

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A post shared by Anna Sagaidachnaya (Tretiak) (@annasagaidachnaya)

Контекст:

Анна Сагайдачная родилась 1 июня 1989 года в городе Красноград Харьковской области. Поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств, но после третьего курса перевелась в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Актриса дебютировала в кино в 2008 году в фильме “Родные люди”. Она номинант национальной телевизионной премии “Телетриумф” в категории “Актриса телевизионного фильма/сериала”. Обрела популярность после роли Марины Дунаевой в “Красной королеве”, сейчас снимается в сериале “Крепостная”.

В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьякова. В августе 2019-го Сагайдачная родила сына Тимура.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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