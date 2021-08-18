Вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе. У 33 детей предварительно подтвердили штамм “Дельта”

Об этом Общественному рассказал 18 августа главный санврач Одесской области Виталий Гончаров.

Он дважды подчеркнул, что окончательные выводы пока делать нельзя, и сказал, что биоматериал отправили на исследование в Киев для подтверждения диагноза.

“Делать выводы еще рано, пока мы не можем говорить точно. Это предварительные –подчеркиваю, предварительные – результаты. Материалы отправили в референс-лабораторию в Киеве”, – сказал он.

О вспышке COVID-19 в “Молодой гвардии” стало известно 16 августа. Утром 17 августа пресс-служба лагеря сообщила в Facebook, что повышенная температура зафиксирована у 38 детей и трех педагогов-организаторов, три ребенка госпитализированы, еще 34 ребенка и педагоги находятся в боксах медчасти “Молодой гвардии” под присмотром медперсонала. Состояние их здоровья оценили как удовлетворительное.

Гончаров в тот же день говорил Общественному, что заболевание подтвердили у 44 детей и троих педагогов. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, рассказала журналистам пресс-секретарь ведомства Любовь Гордиевская.

https://www.facebook.com/molodagvardiya/posts/1248033418960003

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса, умерло более 53 тыс. человек.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, “Дельта”-штамм зафиксировали уже в 148 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

“Дельта”-штамм коронавируса SARS-CoV-2, в частности, выявили в Винницкой, Ровенской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Закарпатской и Сумской областях. Уже есть летальные случаи: один в Киеве, два в Житомирской области и три – в Винницкой.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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