Его не узнать: как сложилась судьба сыгравшего Лобату в “Клоне” Осмара Прадо
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Бразильского актера Осмара Прадо в России знают благодаря
сериалу “Клон”. В телехите начала нулевых он сыграл Лобату –
помощника одного из главных героев – бизнесмена Леонидаса. Через персонажа Прадо
создатели теленовеллы показывали, как алкоголь и наркотики разрушают человека и
меняют его жизнь.
Осмар Прадо родился в Сан-Паулу 18 августа 1947 года.
Настоящее имя актера – Осмар ду Амарал Барбоса. В начале карьеры актер взял псевдоним
– девичью фамилию матери, уроженки Испании.
Осмар дебютировал в кино в 14-летнем возрасте. Впервые Прадо
появился на экранах в сериале “Матеуш Фалькони”. Участие в
теленовелле обеспечило Прадо хороший карьерный старт. Еще на этапе создания проекта
на начинающего актера посыпались предложения о работе.
Сегодня в творческой копилке 74-летнего Осмара Прадо 70
киноработ. Самые известные проекты актера – это вышеупомянутый “Клон”
и более свежие “Железный остров” и “Дороги Индии”.
Прадо, несмотря на почтенный возраст, все еще активно трудится.
В 2022-м на бразильские экраны выйдет ремейк теленовеллы 1990 года “Пантанал”,
в котором Осмару досталась одна из главных ролей.
В одном из интервью звезда “Клона” призналась, что
привыкла много работать. В творческой биографии актера было много напряженных
периодов – он снимался в нескольких сериалах одновременно, а также успевал
выходить на театральную сцену.
Осмар Прадо ведет достаточно закрытый образ жизни. Артист не
влипает в скандалы, не говорит о личном. Прадо следит за здоровьем, между тем в молодости он выпивал и даже баловался
травкой. К счастью, артист вовремя взял себя в руки.
“Мой отец был запойным пьяницей. Он умер в 82 года
законченной развалиной. Да и во время подготовки к “Клону” с какими
только алкоголиками и наркоманами я не общался! “Глобо” организовала
для меня целую серию тренингов, встреч”, – рассказывал Прадо ранее.
Первый брак актера с коллегой по цеху Элизабет Барбозой просуществовал
14 лет. От этих отношений у Осмара есть две взрослые дочки 41-летняя Жанайна и
37-летняя Таина. С наследницами у артиста хорошие отношения, они часто приезжают
к нему погостить. Между тем Прадо не скрывает, что первый брак был ошибкой. Осмар
и Барбоза не были счастливы, так как с самого начала не понимали друг друга.
Своей настоящей любовью исполнитель роли Лобату считает
вторую супругу Ванию Пентеадо. Актер вновь женился в 1991 году. Через пять
лет после свадьбы у пары появилась дочь Луана. В этих отношениях Осмар Прадо
счастлив по сей день.
Отметим, сегодня в 74-летнем Осмаре Прадо сложно узнать персонажа Лобату. Артист очень изменился внешне: он похудел, стал совсем седой и отрастил окладистую бороду.
Смотреть комментарии → Комментариев нет