 

МВФ ищет мошенников, которые под видом сотрудников Центробанка выманили 40 млрд долларов

18.08.2021, 17:31, Разное
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Международный валютный фонд (МВФ) обратился в Интерпол с запросом о поимке неизвестных преступников, которые обманным путём получили от Фонда 40 млрд долларов, предназначавшихся на развитие демократии и институтов гражданского общества в России. Мошенники позвонили главе МВФ и, представившись Эльвирой Набиуллиной, убедили её перевести деньги на карту Сбербанка.

О преступлении стало известно спустя 2 недели, когда глава МВФ Кристалина Георгиева провела личную встречу с Эльвирой Набиуллиной и упомянула о недавно сделанном переводе в пользу Центробанка России. Набиуллина удивилась сказанному и сообщила коллеге, что никаких денег российский регулятор не получал. Внутренняя проверка показала, что деньги были переведены на кредитную карту 40-летнего жителя Воронежа без определённого места жительства и впоследствии обналичены. В настоящее время правоохранители ищут виновников. Их ждёт наказание в виде 10 лет строгого режима.

«Эти мошенники очень убедительно выдавали себя за Эльвиру [Набиуллину]. Они знали мой номер телефона, как меня зовут и где я работаю. Не поверить им было просто невозможно. Они сказали, что в условиях посадки Навального и разгрома демократических партий России нужны деньги на развитие демократических институтов и гражданского общества. Пообещали ни в коем случае не использовать эти деньги для развития экономики. Разумеется, я согласилась. Теперь неизвестно, где их искать. Если преступники не будут пойманы, то Воронежу грозят суровые меры со стороны международного сообщества», – сказала Кристалина Георгиева.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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