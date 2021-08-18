Природа, искусство и коты: Мария Шарапова отдыхает на Балеарских островах

Прославленная спортсменка, пятикратная победительница турниров серии Большого шлема 34-летняя Мария Шарапова проводит август в путешествиях. Сейчас Маша в Испании, на Балеарских островах. За последние двое суток Шарапова сделала несколько публикаций в аккаунте в Instagram, поделившись фото с отдыха на самом знаменитом острове Менорке и не только.

Мария Шарапова также посетила крохотный остров архипелага – Исла-дель-Рей в заливе Маон, территория которого находится под защитой ЮНЕСКО. Здесь буквально в начале месяца открылся новый арт-центр – галерея Hauser & Wirth, филиалы которой работают в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке, Гонконге. Здание бывшего морского госпиталя постройки XVIII века благодаря работе архитектора Луиса Лапласа и ландшафтного дизайнера Пита Удольфа превратились в выставочный зал, образовательное пространство, ресторан и бутик. На территории также находятся руины базилики VI века и коллекция уличной скульптуры. На спортсменку галерея произвела неизгладимое впечатление, чемона поделилась в сторис.

Мария Шарапова

Жениха Марии – основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса – на фотографиях Шараповой замечено не было, но можно предположить, что скорее всего он был рядом. Ведь еще пару дней назад влюбленные путешествовали по Великобритании.

Напомним, что в октябре 2020 года Мария Шарапова приобрела ранчо в городке Саммерленд, округ Санта-Барбара, который расположен недалеко от особняка Меган Маркл и принца Гарри. А в декабре появилась информация, что она выходит замуж за друга принцев Гарри и Уильяма, одного из самых завидных женихов Англии, основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса. Об этом Мария объявила на своей странице в Instagram.

Я сказала “да” в первый же день нашей встречи. Это был наш маленький секрет, – подписала Мария серию фото и видеоПод постом в комментариях с поздравлениями уже отметились муж принцессы Беатрис – Эдоардо Мапелли Моцци, и брат Кейт Миддлтон – Джеймс.

Обручальное кольцо для Марии жених сделал на заказ, обратившись к ювелирам бренда Jessica McCormack. Как рассказал инсайдер иностранным СМИ, кастомизированное кольцо обошлось Александру в 400 тысяч долларов. Оно сделано вручную из 18-каратного розового золота и оксидированного серебра, а в качестве камня выбран бриллиант в пять карат изумрудной огранки.

О романе спортсменки и одного из самых завидных женихов Англии стало известно в январе 2018 года, когда пару застали в аэропорту Лос-Анджелеса. А летом их запечатлели вместе во время отпуска в Италии, где пара уже не скрывала чувств друг к другу. В январе 2019-го Александр, не боясь лютых русских морозов, побывал вместе с Марией в Санкт-Петербурге. Вместе они активно проводили досуг, посещая музеи и театры и прогуливаясь по заснеженному городу.