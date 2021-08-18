В правительстве назвали отстающие от графика ликвидации свалок регионы

Несколько российских регионов отстают от плана по ликвидации несанкционированных городских свалок, хотя и получили средства из бюджета, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Ряд субъектов РФ, которые уже получили федеральное софинансирование, реализуют мероприятия федерального проекта «Чистая страна» с отставанием от запланированных сроков. Речь идет о Калужской области, Тверской области, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия-Алания и Самарской области. Минприроды по поручению вице-премьера сформировало резерв объектов для последующей рекультивации», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

По этим данным, к началу 2021 года в РФ в ходе федерального проекта ликвидировали 86 объектов: 28 свалок и 58 объектов накопленного вреда. Общая площадь восстановленных земель – 830 гектаров. Число жителей, у которых улучшилось качество жизни благодаря программе, приближается к 5 млн человек.

«Несанкционированные свалки должны стать забытым прошлым, нужно сформировать новую культуру обращения с отходами и создавать безопасные современные объекты обращения с ТКО», – отметила Абрамченко.

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