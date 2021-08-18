Мишустин назначил нового замглавы Минстроя

Заместителем министра строительства и ЖКХ назначили Сергея Музыченко, соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин.

Музыченко ранее руководил Федеральным центром нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»), его назначили на эту должность осенью 2020 года, передает РИА «Новости».

Музыченко – уроженец города Ахтубинск Астраханской области, родился в 1984 году. Он окончил Московский государственный строительный университет. С 2005 по 2007 годы трудился мастером и прорабом в строительных организациях Москвы.

В 2013 году начал работать в столичном Центре экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. В 2017 году его назначили зампредом Мосгостройнадзора, потом – первым заместителем, статс-секретарем ведомства. В 2020 году он стал замдиректора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства России.