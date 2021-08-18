Россия обсудила сотрудничество с Турцией по поставкам военных самолетов

Россия готова расширить сотрудничество с Турцией в вопросе поставок самолетной и вертолетной продукции, сообщил глава делегации «Рособоронэкспорта» Денис Гизунов на международной выставке оборонной промышленности IDEF 21 в Стамбуле.

«У нас с Турцией ведутся определенные консультации касательно их программы TF-X (программа по созданию новейшего турецкого истребителя 5-го поколения), чтобы оказать содействие турецкой стороне. Более того, мы готовы к более широкому диалогу. Безусловно, Су-35 является потенциальным продуктом для продвижения их Турции, но турецкая сторона до конца не решила, какой самолет привязывать к программе сотрудничества. Но мы готовы к такому развитию сотрудничества. В любом случае продвижение не только техники ПВО, но и, естественно, самолетной и вертолетной продукции у нас является дополнительным для турецкого направления», – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит новинки российской военной продукции: истребитель пятого поколения Су-57Э и беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион-Э» на выставке вооружений IDEF в турецком Стамбуле.