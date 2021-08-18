60% украинцев считают, что выборы в ОРДЛО можно проводить только после вывода оттуда российских войск – опрос

Как отмечают социологи, большинство опрошенных придерживаются мнения, что до выборов необходимо обезоружить боевиков, а Россия должна передать Украине контроль над своей границей.

В то же время 12,9% респондентов думают, что сначала в отдельных районах Донецкой и Луганской областей нужно провести выборы, а после этого заниматься выводом оттуда российских военных, обезоруживанием боевиков и передачей контроля над границей.

4,8% украинцев дали другой вариант ответа, а 22,3% опрошенных затруднились с выбором позиции по этому поводу.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В августе 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы на Донбассе должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов там нет.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Центральная избирательная комиссия Украины 8 августа 2020 года определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

В перечень таких территорий вошли 10 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Кабинет Министров Украины предлагает законодательно зафиксировать, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только при отсутствии вмешательства России в избирательный процесс, возможности обеспечить свободу предвыборной агитации и безопасность проведения выборов.

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