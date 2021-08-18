 

“Руку мою она так и не отпустила”. 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу

18.08.2021, 17:10, Новости дня
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Ведущий поделился с подписчиками воспоминаниями о том, как 16 лет назад познакомился с дочерью своей нынешней жены Натальи Кикнадзе.

“Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе”. Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила. 21″, – написал он.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Контекст:

Эрика Куталия (2000) – дочь нынешней супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений. У Эрики есть родной старший брак Нико (1997), а также единоутробные сестры Нина (2008) и Валерия (2015), отцом которых является Ургант.

Эрика Куталия живет и учится в Нью-Йорке. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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