“Руку мою она так и не отпустила”. 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу

Ведущий поделился с подписчиками воспоминаниями о том, как 16 лет назад познакомился с дочерью своей нынешней жены Натальи Кикнадзе.

“Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе”. Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила. 21″, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Контекст:

Эрика Куталия (2000) – дочь нынешней супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений. У Эрики есть родной старший брак Нико (1997), а также единоутробные сестры Нина (2008) и Валерия (2015), отцом которых является Ургант.

Эрика Куталия живет и учится в Нью-Йорке.

—