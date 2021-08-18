 

Новые замглавы Нацслужбы здоровья, замминистра и переназначение главы Госкосмоса. Кабмин Украины принял ряд кадровых решений

18.08.2021, 17:10, Новости дня
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В частности, Кабмин назначил на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) директора департамента коммуникаций НСЗУ Татьяну Бойко и замдиректора департамента медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ Анну Фенчак. 

“Это первые официально назначенные должностные лица, без статуса “временного исполнения обязанностей”, за 1,5 года. Поздравляю коллег с назначением, у нас впереди много работы”, – цитирует комментарий главы Минздрава Виктора Ляшко по этому поводу пресс-служба министерства. 

Отмечается, что к новым обязанностям Бойко и Фенчак приступили с испытательным сроком 4 месяца. После этого министр оценит результаты и примет решение о дальнейшем сотрудничестве. 

Обязанности главы службы в последний год выполнял Андрей Виленский, а 14 июля этого года – Дмитрий Самофалов. Правительство несколько раз назначало конкурс на должность председателя НСЗУ, последний раз на данный момент – 5 августа, но подходящую кандидатуру пока найти не смогли. 

Также Кабмин сегодня назначил проректора Киевского национального университета строительства и архитектуры Алексея Шкуратова заместителем министра образования и науки по вопросам европейской интеграции. 

Победителем конкурса на должность председателя Государственного космического агентства стал нынешний глава Госкосмоса, Владимир Тафтай. 

Председателем Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Кабмин назначил финансиста Валерия Безуса. Конкурс он выиграл еще в январе 2020 года, сообщало Минэнерго, но правительство тогда не назначило его на эту должность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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