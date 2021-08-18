 

80% обнаруженных молекул в пиве ранее не были изучены наукой

18.08.2021, 17:08, Разное
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Немецкие исследователи исследовали состав пива, обнаружив в не 80% ранее не изученных наукой молекул. Понимание молекулярной сложности ингредиентов поможет избежать фальсификации популярного напитка.
Сотрудники Мюнхенского университета провели анализ свыше 450 сортов пива. В исследовании были использованы образцы из разных уголков планеты. Кроме традиционных видов этого напитка для анализа были взяты также эль, гезы из Бельгии, Лагер, а также пиво высшего брожения и крафтовое. В ходе работы нашли почти 8 тысяч ионов, обладающих уникальными формулами и массами. Около 80% из этих молекул в ранее не были изучены наукой. Каталоги химических лабораторий не обладают всем массивом информации об веществах, содержащихся в пиве.

Примерно 7,7 тысяч выявленных ионов имеют в своем составе уникальные по своей природе элементы. При этом каждой из формул свойственно охватывать 25 различных молекулярных образований. Следовательно, делают выводы ученые, всего могут существовать десятки тысяч не повторяющихся метаболитов. Такое разнообразие объясняется широтой ассортимента материалов и производственных методик.

Кроме того, молекулярную сложность пива усиливает так называемая «реакция Майяра». Результатом химического процесса между сахарами и аминокислотами является появление у напитка привкуса солода. Интересно, что сам анализ собранных данных благодаря новейшим технологиям занял только десять минут. Результаты работы немецких специалистов можно использовать на всех этапах производства пива. Он поможет обеспечить качество продукта и найти скрытые фальсификации, которые встречаются со стороны поставщиков ингредиентов.

Источник: www.vokrugsveta.ru



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