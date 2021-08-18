Скандалы: Форсаж по-сибирски

Как семья иркутских воров Баженовых на «Жигулях» с абордажными крюками на полной скорости грабила фуры на российских дорогах

11 августа в Иркутской области задержали воров, которые прямо на ходу обкрадывали фуры на сибирских трассах. Словно главный герой знаменитых голливудских фильмов «Форсаж» Доминик Торетто, задержанный главарь «высокоскоростных» воров Виктор Баженов считал, что главное — это семья: обчищать фуры и сбывать краденое ему помогали родственники.

Правда, лихачи из фильмов использовали дорогие спортивные машины и мощное оружие, а семья Баженовых шла на дело на модернизированных «Жигулях» с абордажными крюками и болгаркой на аккумуляторах. В том, что такое форсаж по-сибирски, разбиралась «Лента.ру».

«Машины сцеплялись крюками на тросах»

11 августа полиция Иркутской области сообщила о задержании воров, которые прямо на ходу обкрадывали фуры на трассе Красноярск — Иркутск. Их задержание стало результатом долгой и кропотливой работы полицейских, которая началась сразу после возбуждения уголовного дела в ноябре 2020 года.

Тогда в правоохранительные органы обратился водитель-дальнобойщик, ехавший в сторону Иркутска с крупной партией электроники и умудрившийся потерять груз, принадлежавший крупной сетевой компании. Водитель клялся, что нигде не останавливался, и в Красноярске товар еще был внутри фургона, но до Иркутска почему-то не доехал. Ущерб был солидный — около миллиона рублей.

Беглый осмотр показал: фуру вскрыли. Но кто мог сделать это на скорости 80-100 километров в час, с которой ехал загруженный коробками с техникой большегрузный автомобиль? Как установило следствие, кража могла произойти в районе города Тайшет — крупного административного центра Иркутской области на пути к Красноярску.

Именно там проживала семья, промышлявшая воровством из фур. 54-летнего Виктора Баженова и его 33-летнего сына Дениса оперативники задержали во дворе их дома в Тайшете. Сотрудники уголовного розыска провели тщательный обыск и хоть не сразу, но все же нашли часть похищенной из фуры электроники, так и не доехавшей до магазина.

Часть краденого воры успели сбыть. Одной из главных улик против них стал транспорт, специально оборудованный для краж на полном ходу.

Были обнаружены два автомобиля, на которых, по предварительным данным, совершались преступления, — «жигули» шестой модели и японский фургон. Обе машины были модернизированы: лобовое стекло откидывалось вперед, а из салона были убраны все кресла, кроме водительского — Александр Сверлов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

В салоне микроавтобуса к полу было приварено металлическое кольцо для закрепления тросов и веревок, передняя часть кузова обшита мягким материалом. По мнению полицейских, это было сделано для приглушения удара при стыковке автомобиля с фурой.

Злоумышленники действовали по одной схеме: выезжали на трассу ночью и пристраивались за идущей фурой. При этом старались выбрать место на шоссе, где есть затяжной и ровный подъем, чтобы фура сбрасывала скорость и не виляла.

Фары были выключены, светоотражающие элементы, в том числе сзади, — заклеены. В момент стыковки с большегрузным автомобилем откидывалось лобовое стекло и спереди выбрасывалась покрышка, смягчавшая удар. После этого машины сцеплялись крюками на тросах на манер абордажных. Эдакие сухопутные пираты — Александр Сверлов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

На случай, если фура попадалась с серьезным засовом, у «скоростных» воров имелась аккумуляторная болгарка, купленная на рынке. Правда, они старались использовать ее лишь в крайних случаях: искры от резки металла мог заметить и сам водитель большегруза, и владельцы других машин.

Семейное дело

Баженовы попали под подозрение неспроста — они уже имели судимость за аналогичные преступления. В 2014 году отец и сын получили по пять лет, и тогда в деле тоже фигурировал японский микроавтобус. Слухи о банде, обчищавшей фуры на федеральной трассе М-53, появились еще в 2010 году.

Пострадавших было немало, и у всех ситуация была практически один в один. Шоферы выезжали из одного пункта в другой, нигде не останавливались, но товар до места не доезжал. Среди водителей поползли слухи: отрезок пути рядом с Тайшетом стали называть «нехорошим местом», «бермудским треугольником» и аномальным участком дороги.

Но за аномалиями, как выяснилось, стоял Виктор Баженов и его семья. Виктор не только сам прекрасно владел навыками стыковки с фурами и воровства товара на ходу, но и обучил этому своего сына Дениса.

При этом Баженовы в Тайшете были на хорошем счету. Соседи характеризовали семью как мирную и неконфликтную. О Викторе говорили, что он умный и предприимчивый мужчина, хороший муж и отец двоих детей, который обеспечивает своих близких и постоянно крутится то здесь, то там. Официально Баженов был частным предпринимателем с собственной автостоянкой.

Денис — старший сын Баженова, которого он сделал своей правой рукой, — окончил Иркутское пожарное училище и устроился на работу в пожарную часть города Тайшета. Вскоре его уволили за превышение должностных полномочий: он составил акт-протокол административного правонарушения по пожарной безопасности без каких-либо проверок — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Судимость за кражу в семье Баженовых имел лишь дядя Виктора — Иван Бернацкий. Когда Виктора и сыновей задержали, именно дядя казался сотрудникам уголовного розыска вероятным кандидатом на роль главаря банды, но в ходе расследования выяснилось: он присоединился к налетам лишь в 2013 году — в последний год существования банды. Причем роль Бернацкого в основном сводилась к сбыту краденого.

Виктор Баженов считал, что главное — это семья. В Тайшете соседи именно так и называли Баженовых — семья. Кое-кто в городе слышал, что Виктор и его сыновья вроде как занимаются темными делами на трассах.

Однако жителей Тайшета Баженовы никогда не трогали, они обворовывали только фуры крупных торговых сетей. Те, кто знал тайну семьи, почему-то считали это поступками в духе Робин Гуда, поэтому когда Баженовых задержали, их знакомые спрятали модернизированные машины у себя — впрочем, оперативники их все равно нашли.

Между тем в кражах на трассах не участвовал младший сын Баженовых

Он делал успехи в учебе, поступил в хороший вуз в Красноярске и никогда не был замешан ни в чем противозаконном.

В сбыте краденого Виктору помогала его близкая родственница, работавшая в крупном местном магазине. Еще одна родственница Баженова, работавшая в салоне сотовой связи, обеспечивала «своих» сим-картами записанными на других людей. Их использовали во время налетов, что позволяло ворам долгое время оставаться безнаказанными и не оставлять электронных следов.

Украденный арсенал

В 2013 году Баженовых начали искать серьезно. В ходе очередного налета воры обчистили МАЗ, следовавший из Ижевска в Благовещенск. Не разобравшись в темноте, что именно они крадут, Баженовы стащили особенный груз — несколько ящиков с нарезным, гладкоствольным и травматическим оружием, а также множество патронов.

Этого арсенала вполне хватило бы для вооружения приличного отряда, способного некоторое время вести боевые действия. Региональная полиция бросила все силы на поиск груза и его похитителей. Между тем Баженовы после каждой кражи разгружались в старом гараже за городом, а потом слушали новости и интересовались слухами.

Когда становилось ясно, что товар особо никто не ищет, украденные продукты, электронику и игрушки передавали в подконтрольный магазин на реализацию, а что-то вывозили на рынки и к сбытчикам в Красноярск.

Осознав, что украденное оружие точно будут искать, спешить с его реализацией Баженовы не стали

Тем временем полицейские возбудили уголовное дело по статье 226 УК РФ («Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), а в Тайшете началась настоящая спецоперация. В какой-то момент Баженовы узнали, что полиция нашла гараж с оружием, и пустились в бега. Правда, далеко не ушли: последовали арест, суд и приговор.

На допросе один из членов семьи Баженовых рассказал, что идея обворовывать фуры им пришла после того, как они увидели в интернете видеоролик о группировке, которая совершала такие же преступления на трассе М-4 «Дон».

Кражи на драйве

Предшественниками Баженовых в деле высокоскоростных краж была группировка, известная среди полицейских как банда Фурса, — именно она орудовала на трассе «Дон». Сотрудники собственной безопасности одного из продуктовых комбинатов в 2013 году сообщили полицейским, что их машину обокрали.

Водитель вез фуру с товаром в Москву, но до места назначения она доехала наполовину пустой. Следователи вначале заподозрили в краже шофера, но затем пришли к выводу, что тут работала некая бригада воров-ловкачей. Оказалось, что в Липецкой области еще несколько машин местных перевозчиков лишились товара возле города Задонска.

Количество таких случаев стремительно увеличивалось. Дальнобойщики по рации сообщали друг другу о некой банде, орудующей в этих местах. Шоферы меняли маршруты, чтобы обойти опасное место, ведь потеря груза могла обернуться большими проблемами для их кошельков.

Следователи изучили всех жителей региона, способных совершать подобные преступления. Тут-то и выяснилось, что в 2006 году такие же кражи из фур на трассе М-4, но в соседних регионах совершал житель Задонска Александр Фурсов, известный в криминальных кругах под кличкой Фурс.

Метод воровства из грузовых машин на ходу в криминальных кругах называется «балканская схема»: впервые он стал массово применяться в Югославии, когда туда хлынул поток иностранных товаров — журналист Андрей Скробот, работавший над материалом о банде Фурса

В 2006 году СМИ сообщали, что Фурс с двумя напарниками совершал налеты на фуры, используя старые «жигули» четвертой модели. Бандиты успели обчистить десяток грузовых машин в Курской и Воронежской областях.

При этом, в отличие от семьи Баженовым из Тайшета, Фурс проявлял особую смелость: он не использовал абордажных крюков или тросов. Его напарник прижимался на «четверке» к кузову фуры, Фурс вылезал на капот, а затем, балансируя на скорости, разрезал ножом тент, забирался внутрь фургона и выбрасывал коробки на обочину. Потом воры быстро возвращались и грузили украденное в «четверку».

Ребята из банды Фурса — очень крепкие мужики, способные спокойно подтянуться сотню раз. Сельские парни с крепкими бычьими шеями. Для них не было проблемой перекидывать на ходу тяжелые телевизоры и холодильники прямо в упаковках, которые, что удивительно, после этого еще и работали — журналист Андрей Скробот, работавший над материалом о банде Фурса

Банда действовала даже зимой: однажды, поскользнувшись на обледеневшем капоте, Фурс едва не погиб, свалившись на большой скорости на дорогу, однако чудом выжил, хоть и провел месяц в больнице. Правда, в конце концов Фурса и его сообщников все же поймали, и он получил срок.

Погоревшие на сыре

Следователи стали следить за Фурсом и выяснили, что после отсидки он вернулся в Задонск и сошелся с местным криминальным авторитетом по кличке Шершень. Выяснилась любопытная деталь: недавно Фурс и Шершень пытались продать несколько коробок с сыром — правда, безуспешно. Местных торговцев сыр местного же производства не интересовал. К тому же Задонск — город небольшой. Люди там хорошо друг друга знают, и многие догадывались, что у этого сыра темная история, а потому не хотели рисковать.

Установив наблюдение за подозреваемыми, полицейские вскоре вышли на гараж, рядом с которым майским вечером встретились Фурс, Шершень и еще один их подельник

Компания села в автомобиль Mazda и отправилась на промысел. Вскоре сообщники нашли подходящий большегрузный автомобиль, нагнали его, выкинули на капот покрышку, служившую опорой, и принялись обчищать прицеп. Закончив с кражей, довольные воры повезли добычу в гараж.

Вся эта операция прошла под наблюдением сотрудников регионального управления уголовного розыска, которые впервые смогли увидеть своими глазами, как действуют воры-акробаты. В итоге их задержали с поличным. Они признались, что коробки на обочину выкидывали, если в фуре был крупногабаритный груз, а дорогую технику всегда аккуратно перекладывали в салон.

В Липецкой области серьезная школа потрошителей фур. Были ловкачи, которые даже превзошли Фурса в риске: прыгали на полуприцепы сверху, с пешеходного перехода, и, разрезав тент, залезали внутрь, а после выкидывали товар на обочину. Кстати, в основном работали зимой: в снегу по следам легче найти укатившиеся вещи — журналист Андрей Скробот, работавший над материалом о банде Фурса

Доски как страховка от воров

Дальнобойщики уверяют: «сухопутных пиратов» на дорогах России хватает. Раньше нападали на водителей, которые экономили деньги и отдыхали на обочине дороги: их усыпляли газом через неплотно закрытое окно. Шоферы просыпались через несколько часов с сильной головной болью и без груза в кузове.

Однако сейчас практически все крупные компании запрещают своим водителям останавливаться где-либо, кроме специально оборудованных охраняемых стоянок

Поэтому преступникам, промышляющим воровством из фур, приходится придумывать такие экзотические способы, как взятие на абордаж грузовой машины на полному ходу.

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» водитель-дальнобойщик Дамир Батыров, взломать замок на полном ходу может далеко не каждый, гораздо легче разрезать тент и вытащить через дыру товар.

Я лично с таким не сталкивался, но и у меня, и у водителей, которые со мной работают, полуприцеп изнутри обит досками толщиной в сантиметр-два. Это неплохо защищает. Выламывать снаружи доски — дело хлопотное. Обычно такую фуру бросают и ищут жертву попроще. Если же с досками возиться неохота, быстрее обить фанерой — это тоже защита — водитель-дальнобойщик Дамир Батыров

Чтобы уберечь свой груз от «пиратов», крупные фирмы устанавливают на большегрузы специальные датчики, парктроники и даже видеокамеры, которые передают изображение напрямую водителю, чтобы тот в режиме онлайн мог наблюдать, что происходит в так называемой «мертвой зоне».

Подобные случаи [воровства из фур на ходу — прим. «Ленты.ру»] единичны, но их часто пытаются представить как массовое явление. Мне известны случаи, когда о подобном нападении и воровстве из фур заявляли компании, пытавшиеся получить деньги со страховщиков груза — водитель-дальнобойщик Дамир Батыров

Впрочем, по словам Андрея Скробота, в период с 2005 по 2013 год высокоскоростные кражи на трассах были распространены достаточно широко. Злоумышленники действовали в основном на трех направлениях: на Санкт-Петербург, на трассе М-4 «Дон» и на Киевском шоссе. В первую очередь воры охотились за электроникой, которую везли с Запада.

В 2014 году, после задержания с партией ворованного оружия, отец и сын Баженовы из Тайшета получили по пять лет колонии, хотя статья предусматривала до десяти лет лишения свободы. С учетом этого сейчас, после повторного задержания, им вряд ли стоит надеяться на более мягкий приговор.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, задержанные вначале сотрудничали со следствием, но потом неожиданно ушли в отказ и теперь пытаются отрицать факты новых нападений на фуры. Расследование их уголовного дела продолжается.

Владимир Седов