Познер о провале плана ГКЧП: У руководителей не хватило жесткости

Журналист напомнил, что те роковые события проходили в основном в столице, регионы же были весьма пассивны. Он убежден, что москвичи в большинстве своем были за глобальные изменения в стране.

Владимир Познер считает, что именно поэтому ГКЧП и не мог победить в той борьбе. При этом он отметил, что в августе 1991 года могла произойти революция, если бы был дан приказ открыть огонь по людям. Но, по его мнению, у тогдашних руководителей не хватило жесткости.

Также Владимир Познер добавил, что население было против ГКЧП и было,

уже не столько за Михаила Горбачева, сколько за Бориса Ельцина. Себя телеведущий назвал абсолютным сторонником Горбачева. Он благодарен политику за то, что тот покончил с дефицитом в стране, цензурой и идеологическими проблемами.

Владимир Познер заявил, что Михаил Горбачев дал возможность людям читать и видеть то, что им нравится, а также свободно передвигаться по миру. Вместе с тем, он не отрицает, что первый президент СССР допустил ряд ошибок.

Действиям ГКЧП 19-21 августа 1991 года журналист считает попыткой госпереворота, чтобы вернуть советскую власть в том виде, в каком она существовала

до начала перестройки. Владимир Познер заключил, что был рад, что этого не случилось.