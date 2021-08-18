 

Познер о провале плана ГКЧП: У руководителей не хватило жесткости

18.08.2021, 17:02, Разное
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Журналист напомнил, что те роковые события проходили в основном в столице, регионы же были весьма пассивны. Он убежден, что москвичи в большинстве своем были за глобальные изменения в стране.

Владимир Познер считает, что именно поэтому ГКЧП и не мог победить в той борьбе. При этом он отметил, что в августе 1991 года могла произойти революция, если бы был дан приказ открыть огонь по людям. Но, по его мнению, у тогдашних руководителей не хватило жесткости.

Также Владимир Познер добавил, что население было против ГКЧП и было,
уже не столько за Михаила Горбачева, сколько за Бориса Ельцина. Себя телеведущий назвал абсолютным сторонником Горбачева. Он благодарен политику за то, что тот покончил с дефицитом в стране, цензурой и идеологическими проблемами.

Владимир Познер заявил, что Михаил Горбачев дал возможность людям читать и видеть то, что им нравится, а также свободно передвигаться по миру. Вместе с тем, он не отрицает, что первый президент СССР допустил ряд ошибок.

Действиям ГКЧП 19-21 августа 1991 года журналист считает попыткой госпереворота, чтобы вернуть советскую власть в том виде, в каком она существовала
до начала перестройки. Владимир Познер заключил, что был рад, что этого не случилось.



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