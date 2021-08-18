Мнение: О моментальном переобувании цивилизованных людей

Нет, ну вы это видели?

Как ловко и, главное, быстро переобулась – а точнее, переоделась – вся такая из себя важная американская корреспондентка афганского бюро CNN Кларисса Уорд! Сравните всего два скриншота с разницей в один день…

И это хорошая иллюстрация к стремительному переобуванию других цивилизованных леди и, особенно, джентльменов. Нам, лапотным, только и остаётся, что диву даваться такой скорости!

Сочный пример первой показала старушка-Европа. Ей, впрочем, не впервой переобуваться под знаменем «реалполитик». Даже если при этом приходится ручкаться с форменным исчадием ада. Наши бабушки-дедушки воочию наблюдали это в 1930-х, а потом собственной кровью искупали последствия.

Теперь #история повторяется.

Европа вновь являет чудеса политической гибкости.

«Нам потребуется выстраивать диалог с властями, находящимися в Кабуле, кто бы они ни были. «Талибан» победил в войне, и нам придется вести с ними диалог», — заявил верховный представитель #ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран Евросоюза. «Я направлю [в Афганистан] делегацию для переговоров с талибами для урегулирования практических вопросов», — добавил он, мило пошутив, что хотя новые афганские партнёры по переговорам «выглядят как и раньше, но теперь лучше говорят по-английски».

Уф-ф-ф, успокоил. Переживать, в общем, не о чем. Раз лучше говорят по-английски, можно ведь и лучше договориться, чем в прошлый раз.

Между прочим, движение «Талибан», запрещённое в России, в Европе считается террористическим. И тем не менее лощёные европейские дипломаты готовят почву для переговоров с террористами отнюдь не об условиях их капитуляции. Совсем наоборот, сами готовы заслушивать и принимать условия талибов, лишь бы не допустить массовой миграции афганцев в страны Евросоюза, ещё не успевшие переварить последствия прошлого миграционного кризиса.

Эта уязвимость Европы делает её слабым переговорщиком. Соответственно, талибы, не будь дураками, смогут потребовать и получить многое.

Что ж, в 1938 году цивилизованные европейцы сначала сдали Гитлеру Австрию, потом Чехословакию, годом спустя – Польшу. Лишь падение Парижа и бомбёжки Лондона ненадолго отрезвило их.

Кого они сдадут талибам в рамках «нового Мюнхена»? У кого-то, кстати, есть сомнения, что он готовится втайне?

И кто в такой ситуации осудит Россию, если она свой «Пакт о ненападении» заключит с талибами раньше, обеспечив тем самым хотя бы относительную #безопасность своих южных границ?

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