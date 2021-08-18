 

Манекенщик Матвей Лыков опубликовал снимок с подросшими дочерьми

18.08.2021, 16:28, Разное
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Один из самых известных манекенщиков России, добившийся успеха за рубежом, также знакомый зрителю по фильму Тимура Бекмамбетова “Он – дракон” и сериалу “Туристическая полиция 2”, Матвей Лыков и его супруга, американский дизайнер Джессика Стеренос во второй раз стали родителями в марте этого года, но рассказали об этом лишь спустя месяц. 

Сейчас старшей девочке Сьенне два с половиной года, а малышке Лу – чуть больше пяти месяцев. И если Сьенну сын звезды сериала “Улицы разбитых фонарей” Александра Лыкова показывает в своем Instagram довольно часто, то вот Лу его подписчики не видели с момента объявления о ее рождении. И вот вчера в сторис он опубликовал кадр, на котором позирует, держа обеих девочек на руках.

Матвей Лыков с дочерьми

Матвей и Джессика счастливы в браке уже больше шести лет. В январе 2019 года у них родилась первая дочь, которую назвали Сьенной.

Напомним, Матвей Лыков – один из самых успешных российских манекенщиков в мире. Он участвовал в показах Gucci, Yves Saint Laurent, Corneliani и других известных брендов. Многим он знаком по фильму “Он-дракон”, где он сыграл главную роль, и сериалу “Туристическая полиция-2”, где ее коллегой по съемочной площадке была Анастасия Ивлеева. В кино он попал неслучайно: его отец, Александр Лыков, – “Казанова” из популярного в нулевые сериала “Улицы разбитых фонарей”.



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