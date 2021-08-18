 

Большинство украинцев считают, что быть успешным в Украине означает иметь работу с достойной зарплатой – опрос

18.08.2021, 16:16, Новости дня
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47% опрошенных считают, что успех – это заниматься любимым делом.

По мнению 17% респондентов, быть успешным в Украине означает иметь бизнес, по 15% – быть депутатом и быть олигархом, 14% – иметь хорошие связи.

Также украинцы считают успехом работу в IT-сфере (9%), быть чиновником (8%), быть известным (7%), работать в правоохранительных органах (6%).

Еще 3% опрошенных выбрали другой вариант, 4% – затруднились с ответом.

Скриншот: uifuture.org

Опрос проводился с 17 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом “лицом к лицу”. Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.

Контекст:

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн. В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, к концу июня она выросла до 14 313 грн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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