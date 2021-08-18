“Казалось, надежда потеряна”. Кулеба рассказал, как Украина помогла эвакуировать из Афганистана всемирно известного режиссера

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал 18 августа в эфире канала “1+1”.

По словам главы МИД спасение Карими – “отдельная история”.

“Она публично в Twitter написала обращение с просьбой ей помочь, просто бросила клич к миру. Так получилось, что мы обратили внимание на этот призыв и поговорили с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским и был дан зеленый свет: попытаться помочь. Мы знаем, что талибы, скажем так, особенно жестоко раньше относились к женщинам, людям искусства. А она яркая очень личность. Это очень эмоциональная история. Когда-то, я думаю, о ней можно будет рассказать. Это сильная женщина, которой эмоционально было очень тяжело. Это была ночь, аэропорт, но в конце концов в результате супер сложной операции, она была посажена нами на иностранный борт, прилетела в третью страну – Турцию – я благодарю турецких партнеров, они услышали нас”, – рассказал Кулеба.

Как отметил министр, история эвакуации этой женщины и ее семьи – кинематографическая.

“Она должна была вылететь на борту, где было 79 человек, которые мы вывезли. Но она не успела попасть на борт и самолет был вынужден улететь. Казалось, что надежда потеряна, их там выталкивали из аэропорта, говорили: “Вам тут не место”. Мы договорились, чтобы им позволили остаться на ночь. Потом договаривались с турками. Это был военный турецкий борт. Турки в последний момент взяли ее на борт. Там была спецоперация с паролями. Это было реальное кино”, – добавил глава МИД Украины.

Карими – глава национальной кинокомпании Afghan Film, первая в Афганистане женщина с докторской степенью в отрасли кинопроизводства. Еще 15 августа она писала в Instagram, что не хочет уезжать из страны, и призывала мир “не отворачиваться” от Афганистана, почти вся территория страны на тот момент уже была захвачена талибами.

Один из последних фильмов Карими “Хава, Марьям, Аиша” о беременности и абортах в Афганистане был показан на Венецианском фестивале в 2019 году, сообщает Variety. Она высказывала опасения за свою жизнь после захвата талибами территории страны, отметило издание.

Карими сейчас находится в Киеве, 17 августа она поблагодарила Академию кино и телевидения Словакии, Министерство иностранных дел и президента Украины Владимира Зеленского, а также посольства Турции и Словакии за помощь в эвакуации. По словам режиссера, кроме нее в Киев забрали еще 11 человек.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 17 августа, что Украина “будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов”. Сегодня в Афганистан вылетел украинский военный самолет. Еде один – гражданский – стоит в аэропорту Кабула.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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