 

Мосийчук: Криклий намерен построить новую систему откатов при МВД

18.08.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Потерпев фиаско и с треском покинув кресло министра инфраструктуры, Криклий в очередной раз решил попытать счастья в государственных кабинетах. По нашей информации, одиозный схематозник сейчас обивает кабинеты ОПУ с просьбой предоставить ему возможность пришвартоваться у кормушки – в обмен на долю в откатах. Речь идет как о должности в центральных органах исполнительной власти, так и государственных предприятиях”, – сообщил он.

Мосийчук утверждает, что экс-министр намерен начать реализацию коррупционных схем в первую очередь с МВД.

“Криклий бросил глаз на свое “чадо” – главный сервисный центр МВД. Говорят, уже провел переговоры с новоиспеченным министром внутренних дел Денисом Монастырским. Дельцы вроде уже сошлись на процентах от откатов и в ближайшее время мы сможем увидеть Криклия на старом хорошо пригретом месте”, – заявил политик.

Экс-нардеп отметил “настойчивые попытки” Криклия возглавить правление “Укрзалізниці” или “хотя бы какого-то агентства по управлению государственными активами”. 

“Однако провалы на последнем месте работы, создание теневого “бэк-офиса” и коррупция стали значительным препятствием и не дали ему шанс стать чиновником снова”, – подытожил Мосийчук.

https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/4279912402085494

Контекст:

Криклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа 2019 года. Он работал в правительстве Алексея Гончарука и сохранил должность в Кабмине Дениса Шмыгаля.

14 мая 2021 года появились заявления об отставке Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. Как рассказали источники агентства “РБК-Украина”, написать заявления об отставке им предложил президент Украини Владимир Зеленский.

18 мая Рада поддержала увольнение трех министров, среди которых и Криклий.

20 мая Зеленский заявил, что Криклий остается в команде президента, его скоро представят в новой должности. Пока что этого не произошло.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Трансляции марафона «Новое Знание» посмотрели более 40 млн человек

18.06 / Участникам хакатона Health & Science предстоит разработать детектор ковидных аномалий

03.08 / Во время археологических раскопок была обнаружена причина последнего оледенения

12.02 / Роскомнадзор потребовал у российских СМИ удалить новости об акциии с фонариками в поддержку Навального

04.04 / TVE – бразильские мэры и губернаторы обвиняют Болсонару в катастрофической ситуации в стране и просят международной помощи

01.10 / Захарова заявила о превращении Украины в «полицейское государство»

06.07 / В США началась последняя стадия испытаний «коктейля» из антител от коронавируса

05.07 / Chery создаст новый электрокар QQ

28.12 / Президенты РФ и Финляндии обсудили контроль над вооружениями

12.10 / COVID-19 унёс жизни 150 тыс. бразильцев, но Болсонару призывает его не бояться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика